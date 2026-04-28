Educació assegura que els mossos als centres no substituiran els educadors i que no entraran a les aules
Niubó diu que hi ha més centres que han demanat participar en la prova pilot i nega un problema de convivència o seguretat
ACN
Barcelona
El Departament d'Educació ha assegurat que els mossos que s'integraran als centres en el marc d'una prova pilot no substituiran la tasca dels professionals educatius que hi treballen sinó que hi van a "sumar". A més, aquests agents no entraran a les aules i, per tant, no tindran contacte amb els alumnes sinó que la feina serà de coordinació i acompanyament dels professionals, sota el lideratge de les direccions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha negat que hi hagi cap problema de convivència o seguretat als centres, i ha insistit que el pla respon a les demandes rebudes pels serveis territorials. En aquest sentit, ha assegurat que més centres han demanat participar-hi, cosa que ha dit que, ara per ara, no pot ser.
