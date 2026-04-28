Jordi Pujol Ferrusola diu que els comptes andorrans no tenien relació amb els seus negocis sinó amb finances privades
El primogènit diu que el seu pare no va tenir mai diners propis a Andorra
ACN
Jordi Pujol Ferrusola ha assegurat aquest dimarts a l'Audiència Nacional que mai va cobrar ni pagar des dels seus comptes andorrans a les seves empreses, Imisa o PMC. Tampoc va fer servir els comptes per facturar els seus serveis a clients com Copisa, Comsa o Isolux. A més, ha negat que cap dels seus comptes tingués relació amb la Generalitat. També ha negat que el seu pare tingués diners propis a Andorra, i ha admès que una carta que l'expresident va escriure afirmant que un compte era seu, en realitat era del seu fill gran, que el volia amagar a la seva exdona, de qui s'estava divorciant.
Ho ha dit en la segona sessió de l'interrogatori del fiscal, Fernando Bermejo, que s'ha centrat en els seus comptes andorrans. Pujol Ferrusola ha explicat el funcionament general dels comptes familiars a Andorra, però no ha volgut parlar dels moviments bancaris de la seva exdona, perquè és la mare dels seus fills.
