Illa, als crítics amb la presència dels mossos als centres educatius: “Quina por tenen a provar-ho?”
Junts demana la compareixença del president, Comuns demana rectificar, i la CUP hi veu “el marc de l’extrema dreta”
Rafa Garrido (ACN)
Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres, a la sessió de control del Parlament, la prova pilot del seu Govern que permet portar agents dels Mossos d’Esquadra no uniformats als centres educatius. “Quina por tenen de provar-ho?”, ha preguntat Illa en rebre les crítiques de Junts, Comuns i CUP.
El president, a més, ha remarcat el caràcter “voluntari, limitat en el temps i sotmès a avaluació” de la mesura. Des de Junts, han reclamat la compareixença d’Illa al Parlament davant la “crisi educativa”, la CUP l’ha acusat de comprar el “marc de l’extrema dreta”, i els Comuns han demanat “reflexionar” i rectificar perquè són “PP i Vox els que hi estan a favor” dels mossos als centres.
