Illa diu que Catalunya defensarà els drets dels treballadors "davant dels governs reaccionaris que els retallen"
El president de la Generalitat reivindica pel Primer de Maig el "treball digne" amb "salaris justos"
ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest Primer de Maig que Catalunya "continuarà defensant els drets de la classe treballadora davant dels governs reaccionaris que els retallen". En un missatge publicat a les xarxes socials, Illa ha reivindicat "el treball digne" en el Dia del Treballador. En aquest sentit, ha demanat "salaris justos, feines segures i amb valor afegit per reforçar igualtat, talent i cohesió social". Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha destacat que el govern té el repte de crear "més i millor ocupació". "Un treball segur, de qualitat, ben remunerat i digne per a totes les persones", ha dit.
En un missatge a X, el conseller ha reivindicat el treball com a "pilar central" de la societat i l'economia, i l'ha descrit com un "element de solidesa" en un món "marcat per grans transformacions". "A Catalunya, l’esforç de milers de treballadores i treballadors és clau per a l’estabilitat econòmica i per a la fortalesa del nostre estat del benestar", ha assenyalat Sàmper.
