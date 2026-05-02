Més Mossos a Barcelona: la presència del cos ha augmentat en la majoria dels districtes des del 2021
Els agents autonòmics desplegats als carrers creixen un 8% en quatre anys i patrullen un 10% més de temps; i, juntament, amb la Guàrdia Urbana sumen 7.000 efectius
Alícia Fàbregas (Verificat)
Malgrat el descens de criminalitat, la seguretat ciutadana continua sent un dels temes de debat més recurrents al Parlament. A l’inici d’aquest curs parlamentari, el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, retreia al Govern que hi ha «barris on la policia no pot entrar», un discurs que també s’ha sentit a Barcelona, on el partit va llançar un comunicat en què defensava que la ciutat corre «el risc de tenir zones no-go», on ni les institucions ni la policia puguin garantir la seguretat».
Els Mossos ho neguen. «És absolutament fals que hi hagi cap barri a Catalunya on la policia no pugui entrar», ha assegurat el seu departament de premsa a Verificat. La seva presència ha augmentat en la majoria dels districtes de Barcelona des del 2021, en efectius i en hores de patrullatge. Són les principals conclusions de les dades obtingudes per Verificat a partir d’una sol·licitud d’accés a la informació pública.
Un comunicat d’aquest cos de seguretat detallava el 2025 que els prop de 7.000 agents (entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana) desplegats a Barcelona «conformen el nombre més elevat de policies» de la ciutat.
Les dades que Verificat ha obtingut en resposta a una sol·licitud de transparència confirmen una presència transversal d’agents dels Mossos a tots els districtes de la ciutat i, de fet, mostra un increment tant en nombre d’efectius com en hores de patrullatge. Quant a la presència policial, el nombre d’efectius dels Mossos ha pujat un 8% a tot Barcelona entre el 2021 i el 2025. La majoria dels districtes mostren una tendència a l’alça de més del 10%. L’han liderat Sant Andreu, amb un augment del 18% en quatre anys, Horta-Guinardó (17%) i Ciutat Vella (14%). Només hi ha dues excepcions: l’Eixample (-3%) i Sant Martí (-0,5%).
Comparant-ho amb el creixement demogràfic, l’augment de la plantilla dels Mossos queda matisat, però la tendència a l’alça es manté. En el conjunt de la ciutat, la taxa d’agents per habitant ha pujat un 2,3% en aquests quatre anys; també ha crescut en vuit de deu districtes. Només l’últim any, la presència policial ha augmentat un 3% a tota la ciutat. Ha crescut en tots els districtes, excepte a Horta-Guinardó.
No només ha crescut la plantilla dels Mossos, sinó que també patrullen més. Les hores de patrullatge a Barcelona han pujat un 10% entre el 2021 i el 2025. Un 4% si es té en compte l’augment de població. En total, el 2025 es van registrar 582.000 hores. Més de 100.000 corresponien a Ciutat Vella, que ha vist créixer la xifra un 2% en quatre anys. En sis districtes més, les hores efectuades també han crescut; a Sant Andreu, un 76%, a Nou Barris un 66% i a les Corts un 51%, d’acord amb les dades entregades de transparència.
En relació amb la població, des del 2021 s’observa un augment de les patrulles a la majoria dels districtes. Entre el 2024 i el 2025, l’augment també és majoritari, amb Nou Barris al capdavant amb un increment del 20%, tot i que quatre districtes veuen les hores de patrullatge reduïdes.
Les narratives de Vox
La «inseguretat creixent» és un dels temes que vertebren el discurs de Vox a Catalunya i Barcelona. Com ja hem verificat, no és cert que la delinqüència creixi a Catalunya: la taxa de delictes es troba en el punt més baix de l’última dècada, excepte per la pandèmia. Catalunya tampoc lidera totes les classificacions de delinqüència, com han assegurat dos diputats de Vox al Parlament. I Barcelona no és una de les ciutats més insegures de tot Europa, com ha afirmat la formació en una de les seves campanyes.
Verificat ha preguntat al departament de premsa de Vox per totes les afirmacions que han sigut verificades, però no ha rebut resposta. Vox reclama més presència policial. En l’última dècada, no obstant, el nombre d’agents ha augmentat més d’un 11% a tot Catalunya, incloent-hi mossos i cossos locals. Un increment que supera en tres punts el creixement demogràfic, del 8% en el mateix període.
