ERC fixa les seves quatre condicions per als pressupostos
Equilibri territorial, serveis públics, català i sobirania nacional, sobre la taula
ERC ha fixat aquest dilluns les seves quatre condicions per recolzar els pressupostos de la Generalitat d'aquest any, que el mes de març passat van fracassar en el seu intent de ser aprovats pel Parlament. És la primera vegada que el partit de Junqueras parla obertament de les seves demandes al Govern, tot i que per ara no posa massa detalls sobre la taula. Cal prendre'l com un senyal que les negociacions avancen, però que encara no es pot donar per descomptat un acord.
Després de la reunió de la cúpula del partit, el portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha explicat que ERC reclama al president Salvador Illa un "salt qualitatiu" en quatre àmbits: una millora en l'equilibri territorial de Catalunya; una aposta decidida pels serveis públics, sobretot en sanitat i educació; el reforç de la llengua catalana i, finalment, aconseguir avanços per a Catalunya en termes de "sobirania nacional".
Tot i que aquest dilluns no ha donat més explicacions, en les últimes setmanes ERC ha anat deixant pistes sobre com poden concretar-se aquestes demandes. Sobre la qüestió de l'equilibri territorial, per exemple, el partit de Junqueras reclama que la Generalitat assumeixi el compromís d'impulsar una línia de tren orbital que una algunes de les principals ciutats metropolitanes sense necessitat de passar per Barcelona. Una línia que hauria de millorar la mobilitat dels catalans que han de desplaçar-se en transport públic però que no necessiten entrar a la capital catalana.
En la qüestió dels serveis públics també han enviat alguns senyals, com per exemple la seva reivindicació que els dos primers cursos de les guarderies – l'Infantil 0 i l'Infantil – també siguin gratuïts. El Govern anterior al d'Illa, el del republicà Pere Aragonès, ja va universalitzar l'Infantil 2 i ERC sempre ha fet bandera d'aquesta qüestió. En l'àmbit de reforçar la llengua catalana, el partit de Junqueras considera que cal continuar desplegant el Pacte Nacional per la Llengua amb més recursos i noves metes.
El gran dubte de la negociació continua sent, per tant, què demana ERC en l'última de les carpetes obertes, que és la dels avenços per a Catalunya en "sobirania nacional". Els republicans guarden amb zel quines són les seves exigències perquè van patir un fort desgast quan, en l'anterior negociació, van veure com no es complia una de les seves demandes clau: que la Generalitat pugui recaptar l'IRPF que es paga a Catalunya. Aparcat aquest assumpte, el partit de Junqueras demana altres concessions, però no aclareix en què està pensant.
L'Albert ha argumentat que volen abordar tots aquests assumptes de "manera discreta" i fins i tot amb un "cert secretisme" i ha assegurat que no es tracta d'una "estratègia", sinó d'una voluntat d'intentar aconseguir "els millors pressupostos possibles". Només el temps dirà si és així. Aquest dilluns el portaveu ha assegurat que estan satisfets amb com estan avançant les converses: "Les negociacions avancen correctament, unes línies millor que d'altres", ha conclòs.
Consorci d’inversions
El Govern i ERC continuen treballant en la creació d’una societat mercantil amb la participació de l’Estat i de la Generalitat perquè exerceixi les funcions que havia d’assumir el consorci d’inversions que va fracassar al Congrés pel vot en contra de Junts. El PSC sosté, però, que aquest sot no té impacte en la negociació amb els republicans perquè aquest consorci "no és una condició" per als comptes, per la qual cosa manté l’horitzó de mirar d’arribar a un pacte abans de l’estiu.
La portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, va explicar que ja estan treballant en aquest pla B per suplir el consorci, tal com va avançar EL PERIÓDICO.
