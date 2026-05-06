Barcelona cedirà gratuïtament l’Estadi Olímpic de Montjuïc per a l’acte del Papa
El consell d’administració de BSM ha aprovat la decisió amb els vots a favor de PSC, Junts i PP i en contra de BComú i ERC
Meritxell M.Pauné
L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres a la tarda cedir gratuïtament l’Estadi Olímpic de Montjuïc a l’organització del viatge del papa Lleó XIV a Espanya perquè aculli un esdeveniment multitudinari el pròxim 9 de juny. A més, el consistori es compromet a cobrir les despeses que aquest ús generi, per exemple en seguretat, neteja o manteniment. Com va avançar El Periódico, del grup editorial de Regió7, i ha oficialitzat el Vaticà, aquest equipament municipal és el lloc escollit per a un acte singular amb música i ambient juvenil encarregat a la productora de festivals barcelonina The Project.
La decisió s’ha aprovat poc després de les 16 h al consell d’administració de BSM, l’empresa municipal que gestiona l’Anella Olímpica. En una sessió amb un únic punt a l’ordre del dia, 15 representants dels partits del plenari han votat un “informe-proposta” del govern de Jaume Collboni per a la “bonificació del 100% del preu de cessió”. S’ha aprovat per majoria simple, amb el suport de PSC, Junts i PP, que comptaven amb deu regidors a la reunió. Els tres de BComú i els dos d’ERC hi han votat en contra.
“Interès general màxim”
El document refrendat, al qual ha tingut accés aquest diari, argumenta que l’acte previst “té un caràcter extraordinari, no persegueix cap finalitat lucrativa i s’inscriu en un esdeveniment d’Estat amb una clara dimensió institucional”. Considera “una causa plenament justificada” per aplicar exempcions l’“interès públic general” de l’acte, que l’Església ha definit a l’agenda pontifícia com una “vigília de pregària” a les 20 hores.
“Més enllà de la seva naturalesa religiosa, la visita del Sant Pare constitueix un esdeveniment de màxim interès públic i general, atesa la seva transcendència institucional, projecció internacional i impacte social, cultural i simbòlic per a la ciutat de Barcelona i per al conjunt de Catalunya”, assenyala l’informe, signat pel gerent de l’Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Relacions Internacionals i Esports, Xavier Patón.
Segons un llistat annex a la convocatòria de la sessió, durant la temporada 2025-2026 el consistori va cedir gratuïtament l’estadi, el Palau Sant Jordi o l’esplanada olímpica en 12 ocasions. Vuit eren cites promogudes pel consistori, mentre que les altres quatre tenien caràcter solidari: el partit Catalunya-Palestina del novembre passat, un concert pro Palestina aquest gener i dues gales nadalenques de la fundació Soñar Despierto.
Aquest dijous, en comissió de govern, l’executiu municipal aprovarà un conveni Ajuntament-Arxebisbat de Barcelona que vehicularà la resta d’acords vinculats a l’estada papal a la ciutat.
