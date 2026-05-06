El Parlament intercepta un paquet "sospitós" dirigit a la CUP amb "missatges d'extrema dreta"
Fonts de la cambra expliquen que s'ha activat el protocol de seguretat, que ha conclòs que no hi havia cap explosiu
ACN
El Parlament ha interceptat aquest dimecres un paquet dirigit a la CUP, que contenia una nota amb "missatges racistes i homòfobs, d'extrema dreta" escrits en català, així com diversos "pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat" i un llibre amb un circuit electrònic. Així ho ha explicat la CUP en un comunicat, en el que detalla que el paquet -sense remitent- ha arribat a les dependències parlamentàries al migdia, amb un "aparent" artefacte electrònic i imants. L'equip de seguretat del Parlament ha custodiat l'element sospitós i els especialistes en explosius dels Mossos d'Esquadra (TEDAX) s'han activat per analitzar-lo. Finalment, s'ha descobert que no contenia cap explosiu.
Fonts del Parlament han assenyalat que l'escàner de l'entrada de l'edifici ha detectat el paquet sospitós, cosa que ha fet mobilitzar els equips policial i de seguretat. Com que no s'ha trobat cap element explosiu, el Parlament ha pogut tornar a la normalitat. L'activació del protocol s'hauria allargat una hora, segons les mencionades fonts.
Per la seva banda, la CUP adverteix de "les conseqüències de l'auge de l'extrema dreta" i de la seva "expressió violenta". "Ens reiterem en el nostre compromís i lluita antifeixista, antiracista i contra l'homofòbia i per la llibertat del nostre país", clouen els anticapitalistes.
