Catalunya es mobilitza contra la brossa al medi natural amb més de 400 accions de neteja
Del 8 al 10 de maig, 345 entitats de 40 comarques, amb participació destacada de l’Anoia, s’afegeixen a la campanya “Let’s Clean Up Europe!”
Ruben Costa
Catalunya tornarà a sumar esforços entre el 8 i el 10 de maig amb motiu de la tretzena edició de la iniciativa europea "Let’s Clean Up Europe!", una campanya que promou la participació ciutadana en accions de neteja d’espais naturals com boscos, rius, rieres i platges. A tot el territori, 345 entitats d’administracions públiques, escoles, associacions, empreses i ciutadania organitzen més de 400 accions en 40 comarques catalanes. Entre les zones amb una participació destacada hi ha l’Anoia, Osona i el Baix Maresme, que concentren una part important de la implicació dels centres educatius i entitats locals.
La iniciativa està coordinada per l’Agència de Residus de Catalunya amb el suport d’Ecoembes, Ecovidrio, la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Diputació de Barcelona. La majoria d’actuacions es concentren a la demarcació de Barcelona, seguida de Tarragona i Girona, amb neteges que tenen lloc principalment en boscos i rius, però també en platges i espais naturals protegits. Un dels elements destacats de la campanya és la participació de 221 centres educatius, que utilitzen les activitats com a eina pedagògica per treballar la conscienciació ambiental i la gestió de residus.
L’objectiu de la iniciativa és fomentar canvis d’hàbits de consum i producció, posar en valor la prevenció de residus i evidenciar els efectes dels abocaments incontrolats en el medi natural. També es promou la separació selectiva de les deixalles recollides per demostrar que els residus poden esdevenir recursos dins d’un model d’economia circular. En l’edició de 2025, la campanya va mobilitzar prop de 38.000 voluntaris a Catalunya i va permetre recollir més de 80 tones de residus, entre els quals destaquen burilles, plàstics, llaunes, ampolles i tovalloletes.
