Crisi a l’escola catalana
"No podem més": el 0-3 inicia aquest dijous el calendari de 17 jornades de vagues educatives a Catalunya
Els sindicats educatius convocants de les tres vagues generals educatives a partir de dimarts vinent emplacen la consellera a una reunió urgent abans de dilluns
Helena López
Malgrat que hi ha consens —com a mínim en el discurs— que el 0-3 és una etapa "clau" per consolidar competències que seran bàsiques per a la resta d’etapes educatives, les condicions laborals de les educadores de l’escola infantil continuen estant a anys llum de les seves companyes de la resta d’etapes. Una situació normalitzada contra la qual les educadores es rebel·len i per això aquest dijous han sortit al carrer en ciutats de tot Espanya per reclamar que se les valori per la importància i transcendència de la seva tasca en lloc de fer-ho en funció de l’edat dels nens que eduquen.
Les educadores en peu de guerra —agrupades a Catalunya en la Plataforma 0-3— han donat així aquest dijous el tret de sortida a 17 jornades de vaga, que van escalfar motors aquest dimecres, amb accions en pràcticament tots els centres públics catalans. Denuncien ràtios "altíssimes". Vuit nadons per educadora a I-0; 13 a I-1 i 20 —sí, 20— a I-2, una ràtio estratosfèrica tenint en compte que es tracta, encara, de nadons, als quals les educadores, a més d’educar, han de, per exemple, canviar els bolquers.
En el cas de l’educació infantil, la baixada de ràtios que reclamen topa amb la política d’universalitat i gratuïtat seguida pel Govern. Abaixar ràtios, si no s’hi inverteix molt més —per això són al carrer les educadores—, significaria reduir places. És a dir, sense més inversió, seria despullar un sant per vestir-ne un altre. Però les educadores que han sortit al carrer aquest dijous ho volen tot. Volen menys ràtios i més personal per poder atendre tots els nens en condicions, una mesura que urgeixen que vagi acompanyada de millores per a les seves condicions laborals.
Ultimàtum a Educació
Els sindicats educatius convocants de les tres vagues generals educatives a partir de dimarts vinent han tornat a denunciar aquest dijous la "falta de voluntat negociadora d’Educació" després que la mediació celebrada aquest dimecres al Departament de Treball acabés sense acord. Critiquen que la conselleria es manté "immòbil". "No s’ha mogut ni un mil·límetre de l’acord de mínims pactat amb organitzacions sindicals minoritàries [CCOO i UGT], cosa que agreuja el conflicte educatiu", assenyalen en un comunicat en què lamenten "la contradicció entre el discurs públic de la consellera Esther Niubó, que assegura tenir la mà estesa" amb els sindicats, i la realitat de les negociacions, en què no hi ha hagut cap nova proposta ni cap acostament per part del Departament".
Ustec, Professors de Secundària i la CGT reiteren en el mateix comunicat la seva disposició a arribar a un acord i a continuar negociant, però exigeixen "superar el marc actual pactat" i incorporar millores reals en les condicions laborals amb la corresponent dotació pressupostària i una reunió amb la consellera abans de dilluns, 11.
