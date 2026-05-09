Una dona, en quarantena a Catalunya per contacte d'hantavirus: estarà en "observació i aïllament" entre 3 i 6 setmanes
L'afectada, resident de Barcelona, fa l'aïllament a l'hospital Clínic per evitar el trasllat a Madrid
El centre li practicarà aquest dissabte una PCR i el resultat es coneixerà en unes 24 hores
ACN
Una veïna de Barcelona que no presenta símptomes està en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'hantavirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES).
Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió. Aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest mateix matí, es considera que la dona compleix criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes.
Atès que el cas l'han identificat les autoritats catalanes i per evitar la interacció amb més persones, s'ha acordat que la dona no sigui traslladada a l'hospital militar de Madrid on faran la quarantena els catorze espanyols que viatgen a l'Hondius i que faci la quarantena al Clínic de Barcelona.
En "observació i aïllament" entre 3 i 6 setmanes
Al centre estarà en una habitació individual per quedar en "observació i aïllament" entre tres i sis setmanes. Segons ha informat en una atenció als mitjans Toni Castells, director assistencial de l'hospital, té condició de "contacte" i no de "pacient" i estarà controlada en tot moment per professionals especialitzats. El centre li practicarà aquest mateix dissabte una PCR i el resultat es coneixerà en unes 24 hores. Si és negatiu, la prova es repetirà al cap de set dies. El doctor també ha volgut deixar clar que ha tingut un grau d'exposició baix al virus.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords