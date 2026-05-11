El Govern i ERC ratificaran el pacte polític dels pressupostos en una comissió bilateral amb l’Estat
Els comptes, previstos per a la setmana del 18 de maig, inclouen el tren orbital, la societat d’inversions i un traspàs de competències encara per concretar
El Govern i Esquerra Republicana de Catalunya estan ultimant els detalls de l’acord de pressupostos per al 2026. Després que el president Salvador Illa retirés el primer projecte del Parlament i Esquerra diluís la seva exigència sobre la recaptació de l’IRPF perquè s’abordi més endavant, les dues parts de la taula negocien entre bastidors perquè els comptes es presentin just després de les eleccions a Andalusia, és a dir, la setmana del 18 de maig.
Les xifres aniran acompanyades de tres pactes polítics: la societat mercantil per assegurar les inversions de l’Estat a Catalunya en infraestructures —tal com va avançar aquest diari—; la línia de tren orbital per connectar l’arc metropolità sense haver de passar per Barcelona i, finalment, el traspàs a la Generalitat de la gestió d’una competència de l’Estat. La gran novetat és que, per assegurar el compliment dels acords, el Govern i els republicans han acordat celebrar una Comissió Bilateral Estat-Generalitat que els ratifiqui just després que s’anunciï el projecte pressupostari. L’Executiu ja està buscant data amb el Govern espanyol per fer-ho.
La celebració d’una reunió de la comissió bilateral respon a la demanda d’ERC d’assegurar que no hi hagi distorsions entre el que s’anuncia, el que es redacta i el que finalment es fa. En definitiva, ha de servir per blindar que els tres pactes polítics sobre la societat d’inversions, el tren orbital i la competència traspassada a Catalunya —encara per concretar perquè s’ha d’acordar a tres bandes— siguin assumits plenament pel Govern espanyol, ja que d’ell dependrà el compliment final de les mesures. Per exemple, la societat d’inversions ha de ser creada pel Consell de Ministres.
Durant la primera negociació dels pressupostos, que va fracassar, el principal escull va ser que la recaptació de l’IRPF no va quedar plasmada per escrit tal com reclamava ERC: el Ministeri d’Hisenda es va desdir i les converses van fracassar. A la comissió bilateral del juliol del 2025, la Generalitat i l’Estat van assumir que treballarien per “el desenvolupament de la hisenda catalana” impulsant els canvis legislatius necessaris perquè l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) pogués assumir “progressivament competències de gestió en l’IRPF”, però no es va fixar ni com ni quan s’havien d’impulsar els canvis legislatius per fer-ho. Per això, la nova convocatòria de la comissió bilateral és una mena d’assegurança perquè, ara sí, l’Executiu de Pedro Sánchez compleixi els nous acords.
Això no implica que ERC s’hagi oblidat del tribut, però va acceptar que calia més temps i que s’havia d’ordenar el calendari per aprovar un nou model de finançament. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) es convocarà les pròximes setmanes perquè es presenti el pla davant les autonomies i després es pugui registrar al Congrés per iniciar-ne la tramitació. Un cop a la cambra, Esquerra reprendrà la petició sobre l’IRPF perquè pugui ser canalitzada per la via de les esmenes.
Habitatge, català i climatització de les escoles
Les negociacions entre el Govern i ERC inclouen altres mesures destacades. Per exemple, un pla de rehabilitació d’habitatges, que ha estat una de les grans banderes del partit. El seu líder, Oriol Junqueras, ha argumentat més d’una vegada que per resoldre la crisi habitacional no n’hi ha prou amb construir, sinó que també cal donar ús a habitatges que ara no en tenen pel seu mal estat de conservació. Això evitaria haver de construir en zones ja densament poblades.
Les converses entre socialistes i republicans també inclouen mesures per fomentar el català, sobretot en l’àmbit digital, i per climatitzar les escoles. De fet, ERC ja ha pactat a Barcelona amb l’executiu municipal un pla Clima Escola per començar a dotar diversos centres educatius de la ciutat de sistemes d’aerotèrmia. Es començarà amb 30 centres i el nombre total d’escoles condicionades arribarà a 170. La idea, doncs, és elevar aquesta iniciativa a escala catalana.
Tot i que no es pot donar el pacte per fet, les posicions s’estan acostant. “Anem a bon ritme”, resumeixen des del Govern. Un dels arguments que ERC esgrimirà per defensar que, aquesta vegada sí, donarà suport als comptes és que Catalunya mereix pressupostos per disposar de nous recursos per a polítiques públiques. Unes polítiques que han de servir per combatre el discurs tremendista de l’extrema dreta i el seu auge a les enquestes. Ambdues parts intenten “aïllar” la negociació de polèmiques que estan marcant aquests dies, com el conflicte obert amb el sector educatiu, i mantenen el ritme de reunions.
Si finalment s’aproven, seran els primers comptes de Catalunya en tres anys i també els primers de Salvador Illa com a president. Això li donarà una bombona d’oxigen per intentar esgotar la legislatura. Ara bé, amb tota probabilitat, seran els primers i els últims de la legislatura. El 2027 és any electoral —municipals i generals— i el 2028 també —catalanes— i això dificulta la possibilitat de nous acords pressupostaris. D’aquí la importància de tancar el pacte d’aquest any.
