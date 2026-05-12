Els docents es manifesten a Barcelona en una nova jornada de vaga del sector a tot Catalunya
La marxa ha sortit de la plaça Urquinaona i té previst finalitzar a la plaça Sant Jaume
ACN
Els docents es manifesten aquest dimarts al migdia pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga al conjunt de Catalunya, la primera del nou cicle de mobilitzacions del tercer trimestre. La marxa incorpora els manifestants que, des de primera hora del matí, han sortit en bicicleta, cotxe i moto des de Barcelona. Ha començat a la plaça Urquinaona de Barcelona a dos quarts d'una del migdia i té previst finalitzar a la plaça Sant Jaume. Els sindicats convocants de la vaga -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- reclamen al Departament d'Educació reobrir la negociació amb propostes concretes que impliquin un increment salarial superior al pactat amb CCOO i UGT i més recursos a les aules, entre d'altres. El Departament d'Educació els ha convocat a una reunió de la mesa sectorial dijous vinent.
Els manifestants canten proclames com 'Les despeses militars per escoles i hospitals', 'Lluitant, lluitant també estem educant' i 'Oleleolala, el Departament anem a cremar'.
