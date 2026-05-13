La defensa de Jordi Pujol Ferrusola diu que no s'ha pogut demostrar que els diners d'Andorra vinguessin de la corrupció
Cristobal Martell retreu a la fiscalia que infli les xifres que la família va moure durant dècades
Pol Solà / Albert Hernàndez (ACN)
L'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristobal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final a l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedien de la 'deixa' de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que tot i no poder-se provar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política. A més, ha acusat la fiscalia d'inflar les xifres que suposadament van moure els fills de l'expresident de la Generalitat.
En el seu informe, Martell ha estat molt crític amb els escrits d'acusació de la fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat. Així, ha començat dient que esperava que durant la vista oral del judici a l'Audiència Nacional, iniciada al novembre, es poguessin concretar quins concursos públics van ser manipulats per l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol per tal d'aconseguir fons il·lícits per nodrir la fortuna familiar a Andorra.
Segons Martell, no hi ha hagut cap indici ni prova d'aquestes comissions irregulars per a adjudicacions fraudulentes. Així, ha defensat que els diners d'Andorra provenen de la 'deixa' de l'avi Florenci Pujol. "No és extravagant que volgués un matalàs per als seus nets", ha dit, tenint en compte la situació política inestable dels anys 70 i 80 pel fet que el seu fill ja havia estat empresonat als anys 60. Així i tot, ha admès que es pot "no donar per provat que els fons vinguin del llegat", però això no implica forçosament que l'origen dels fons sigui il·lícit.
També ha criticat les xifres donades per la fiscalia en el seu escrit d'acusació i reiterades aquest dimarts en el seu informe final, on assegurava que la família havia arribat a moure uns 38 milions d'euros en total en diverses divises des dels anys 80. Per a Martell, això són "xifres estratosfèriques", sense cap prova ni explicació de l'obtenció d'aquesta suma total: "Moure 1 euro 20 cops no és tenir 20 euros".
