Illa no cedeix davant el pols dels professors i emplaça els sindicats a la reunió de dijous

“Invertim més que ningú en educació”, ha defensat el president de la Generalitat des de Califòrnia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimarts a San Francisco, Califòrnia / ACN

Sara González

Manresa

El conflicte amb el sector educatiu, lluny de desescalar-se, s’intensifica, tal com ha quedat palès en la nova jornada de vaga d’aquest dimarts convocada pels sindicats majoritaris. Tot i això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no modifica ni un bri la posició del Govern. La mà, assegura, continua “estesa”, però sobre la base de mantenir intacte l’acord de millores salarials signat amb UGT i CCOO, que no comparteixen Ustec, CGT, Aspepc i La Intersindical. “Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, a quin ritme”, ha assegurat des de San Francisco, Califòrnia. Per això, ha emplaçat tots els actors a asseure’s a parlar dijous en la reunió convocada pel Departament d’Educació, però deixant clar que el Govern no està disposat a reobrir les condicions d’aquest pacte. “Invertim més que ningú en educació”, ha insistit.

I és que, per més que aquest dimecres iniciï una intensa agenda de reunions a Silicon Valley per obrir pas a col·laboracions amb empreses tecnològiques, l’eco de les protestes dels professors és el principal maldecap amb què ha de lidiar el president en aquests moments. Encara més a les portes de noves aturades i que la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareguin aquest dimecres al Parlament per donar compte de la polèmica infiltració de dos agents policials de paisà en una de les assemblees preparatòries de la vaga. Sobre aquest assumpte, s’ha limitat a repetir que la policia catalana compta amb el seu “respecte i consideració”.

Entre 400 i 500 euros al mes

Durant les manifestacions d’aquest dimarts, els docents han evidenciat com aquest fet ha encès encara més uns ànims que ja s’havien exaltat quan es va fer públic el pla pilot que permet que els Mossos intervinguin en la mediació de conflictes als instituts. Més de la meitat dels 14 centres que havien de provar aquesta nova dinàmica ja han demanat sortir del projecte.

Però els professors també han tornat a deixar clar l’origen del pols amb el Govern, que és la reivindicació d’un increment salarial —Ustec ha concretat que hauria de ser d’entre 400 i 500 euros mensuals per aturar les protestes— i d’una reducció de les ràtios, a més de disminuir la càrrega burocràtica que assumeixen els docents.

La resposta del president ha estat recordar els 2.000 milions d’inversió anunciats, una quantitat que al Govern insisteixen que no té parangó, a més de demanar al sector educatiu que s’aculli al “principi de realitat” sobre el marge que té la Generalitat per apujar més els sous després d’haver pactat ja unes millores que començaran a reflectir-se a les nòmines del maig en situació de pròrroga pressupostària. Per a la consellera Niubó, el que es planteja és una posició “de màxims”, mentre que els sindicats convocants de les vagues sostenen que ja han rebaixat les seves reclamacions inicials.

Fins ara, l’estratègia de l’Executiu passa per aguantar el xàfec fins a final de curs amb l’aspiració que, acabat el juny, amb l’estiu pel mig i amb uns nous pressupostos al sarró, les aigües es calmin per reconduir la situació al setembre.

