Les vagues continuen en peu

El Govern s’obre a estudiar una millora salarial per al professorat després d’una primera reunió sense acord

Els sindicats Ustec, Aspepc i la CGT asseguren que si la conselleria no els presenta aquest dilluns una nova proposta econòmica no acudiran a la pròxima reunió, convocada per dimarts

Des de la conselleria responen que en l’«acord de país» firmat amb CCOO i UGT, de 2.000 milions d’euros, «hi ha marge per arribar a consensos que rebaixin la tensió»

Les fots de la jornada de vaga dels docents a la Catalunya central aquest dijous / Oscar Bayona / RG7

Helena López

Barcelona

La reunió d’aquest dijous entre sindicats i Govern per desencallar el conflicte educatiu a Catalunya ha acabat sense acord, com era d’esperar. Les vagues per a aquest trimestre continuen convocades –aquest dilluns, a Barcelona–, però alguna cosa s’ha mogut. D’una banda, s’han tornat a asseure a parlar –primera demanda dels docents, que se sentien ignorats– i, de l’altra, detall gens menor, la conselleria, fins ara tancada en banda a millorar la proposta salarial més enllà dels 3.000 euros anuals recollits en l’acord amb CCOO i UGT; planteja ara que l’explorarà; sempre en «els marges» del polèmic pacte.

«En un acord de més de 2.000 milions d’euros hi ha marge per avançar en millores laborals de consens que permetin desencallar la situació; és un acord ampli i flexible», ha reiterat després de la reunió Ignasi Giménez, secretari de millora educativa del Departament d’Educació i FP.

Els sindicats de la vaga –Ustec, Aspepc, La CGT i La Intersindical– han sortit de la trobada decebuts pel fet que la consellera Esther Niubó s’hagi presentat a la reunió sense un document concret tal com li havien demanat i han exigit al Govern que els presenti per escrit una proposta aquest dilluns que reculli les millores salarials i a escola inclusiva, les seves dues línies vermelles, per aquest ordre. Si no ho fa, o la proposta que els presenten no satisfà les seves demandes de mínims, no es tornaran a asseure a la taula. Així ho han assegurat els representants dels quatre sindicats convocants de les vagues, que es mantenen convocades. Aquest mateix dijous està convocada a Girona i Catalunya Central; demà, divendres, a Lleida, Alt Pirineu i Aran i dilluns a Barcelona.

El Govern, «satisfet»

Malgrat que l’acord de moment està lluny, Giménez diu que està «satisfet» de com s’ha desenvolupat la trobada. «S’han posat les bases per poder treballar en les pròximes setmanes i poder obrir vies per trobar aquest desenllaç necessari», assegura. El Govern necessita desescalar la tensió després de la doble relliscada primer amb els mossos a l’ escola i després amb els mossos infiltrats en les assemblees docents.

El secretari de millorar educativa ha agraït a les organitzacions sindicals que hagin participat en la trobada i ha afirmat que des del departament faran «tot el possible per poder trobar una solució, explorant els marges que permet aquest acord de país en matèria educativa». «Hi ha marge de maniobra per poder trobar una solució que pugui satisfer els docents», ha repetit insistint que «la inclusiva genera consens amb els sindicats» i que durant la reunió s’ha anunciat que, de la dotació extraordinària per a l’inici del curs vinent de 1.066 dotacions, el 60% seran professionals per a l’educació inclusiva.

«Instal·lats en una realitat paral·lela»

La portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, ha recordat que no renunciaran a una millora salarial, la seva primera línia vermella i ha apuntat que l’augment salarial previst en l’acord és de «només» 60 euros mensuals bruts aquest any. En la mateixa línia, el secretari general d ’Aspepc, Ignasi Fernández, ha criticat que el departament estigui «instal·lat en una realitat paral·lela». «Si dilluns no arriba una proposta salarial amb cara i ulls demanarem explícitament la dimissió de la consellera», ha assenyalat el Fernández, el sindicat del qual impugna el decret de la inclusiva, a diferència de la resta.

Laura Gené, de la CGT, considera que la reunió ha sigut «un insult per a totes les persones mobilitzades» per la falta d’una proposta per escrit, i assegura que hi ha una «situació d’emergència educativa i el departament ha de fer tot el possible per solucionar el conflicte». Gené remarca que la proposta ha de preveure l’augment salarial, la disminució de ràtios, que hi hagi dotacions «reals per a la inclusiva, no les molles que ens han ofert», així com democràcia als centres i un calendari de negociacions i per arribar al 6% a la pública com planteja la LEC.

Polèmica sobre les colònies

Sobre la democràcia als centres, Giménez, ha afirmat aquest dijous que «les decisions sobre la realització de sortides, colònies o viatges d’estudi s’han de prendre en els consells escolars». Ho ha dit després de ser preguntat per un comunicat de la CGT en el qual el sindicat denuncia que Inspecció Educativa està enviant comunicacions amb què «intenta coaccionar els claustres», per dir-los que qualsevol decisió sobre accions reivindicatives, com no anar de colònies, s’ha de traslladar en assemblees docents.

«Les sortides i colònies s’han d’acordar en els consells escolars, que s’han d’aprovar ja que són decisions que corresponen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa», ha conclòs.

