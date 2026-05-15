El condemnat per assassinat que va sortir de la presó fa un mes, tornat a detenir per un robatori
L'individu hauria intentat atracar un supermercat amb una pistola simulada
ACN
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el Centre Penitenciari de Ponent alertava a mitjans abril del risc que presentava de reincidir, després d'haver estat posat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquest divendres a la tarda, després que des d'un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola, sembla que simulada, i ha fugit sense aconseguir perpetrar el cop. Quan han arribat els Mossos, han vist a les càmeres que es tractava de l'home esmentat, i poc després la Guàrdia Urbana l'ha detingut al barri de Pardinyes.
A mitjan abril, el Centre Penitenciari de Ponent avisava del risc de reincidir de l'intern, alliberat després de complir condemna per assassinat. La Direcció General d'Afers Penitenciaris va posar el cas en coneixement de la Fiscalia de Lleida el 26 de març, per tal que en fes una valoració.
Els Mossos d'Esquadra van indicar aleshores que farien una vigilància discreta de l'individu, amb un seguiment no invasiu per controlar-lo sense vulnerar els seus drets com a ciutadà lliure.
