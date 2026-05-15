Educació diu que els docents no reclamen "exclusivament" més sou i insisteix en la millora de les "condicions laborals"
El secretari de Millora Educativa diu que treballen a fer arribar als sindicats un document amb "línies de treball"
ACN
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha insistit que treballen a fer arribar als sindicats una proposta sobre "la millora de les condicions laborals" dels docents, però ha evitat parlar explícitament de salari i ha volgut posar-hi "una mirada molt més àmplia". "Els professos no estan reclamant exclusivament millores salarials", ha manifestat a SERCat, per més tard afegir: "Després poden dir el que vulguin els sindicats". Giménez ha reiterat que la proposta s'ha d'emmarcar en els "marges" de l'acord i ha dit que un dels espais "centrals" de la reivindicació són recursos per a la inclusiva. Per això, ha rebutjat "centrar-ho en retribucions". Ha dit que la previsió és fer-los arribar un document previ amb "línies de treball".
Com ja va fer aquest dijous, Giménez ha fet valdre l'acord assolit amb CCOO i UGT, ha destacat que implica una inversió de 2.000 milions d'euros, i per això ha dit que estan "explorant" quina proposta es pot fer per donar resposta a les reclamacions dels docents. "Treballarem de manera intensa els dies vinents", ha manifestat.
El secretari de Millora Educativa ha afirmat que estan treballant "diferents propostes i mesures" i no ha volgut concretar-ne cap "per respecte" als sindicats de la Mesa.
En ser preguntat si els pressupostos podrien ampliar els recursos disponibles per a mesures per al sistema, ha afirmat que la "certesa" que tenen són els 2.000 milions que recull l'acord, amb una vigència de quatre anys. "La nostra obligació és esprémer al màxim aquest acord", ha declarat.
