Docents es manifesten a Barcelona sota la pluja per exigir a Educació que atengui les seves demandes
Els sindicats reclamen als grups polítics que no donin suport a uns comptes que no reverteixin l'"emergència educativa"
ACN
Docents s’han manifestat a Barcelona, uns 1.800 segons la Guàrdia Urbana, sota la pluja amb motiu de la vaga al Barcelonès, que dona principi a la segona setmana d'aturades del col·lectiu. L'inici de la marxa s'ha endarrerit per la pluja, que tot i que ha donat una treva per arrencar, ha tornat a aparèixer poc després. La protesta ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha recorregut la Diagonal i el carrer Aribau fins a arribar a la conselleria, a Via Augusta. Els sindicats convocants -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- han tornat a exigir a Educació que atengui les seves demandes per arribar a un acord i han apel·lat els grups polítics a no donar suport a uns comptes que no reverteixin l'"emergència educativa".
Els manifestants han recorregut la capital catalana malgrat la pluja persistent que els ha acompanyat en tot moment. Durant la marxa han proferit càntics en contra de la conselleria, el president del Govern i també han criticat la presència dels Mossos als centres educatius. Alguns dels crits més sentits han estat ‘Illa, Illa, Illa, ens donés calderilla’, ‘Niubó, què passa?, tu sí que cobres massa!’ o ‘menys policia i més educació’.
En arribar a la porta del Departament d’Educació els concentrats han encès diversos pots de fum i han llençat una traca de petards. Alhora, han expressat la seva voluntat de “resistir” i seguir-se mobilitzant en els dies vinents. “Demà toca el Vallès Oriental, Occidental i Maresme”, han recordat poc abans de donar per finalitzada una protesta.
En una atenció a la premsa prèvia a la manifestació, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha afirmat que s'està en un moment "crucial" en el context d'una possible aprovació dels pressupostos, en què ha reivindicat que la lluita del col·lectiu educatiu s'haurà de tenir en compte. Ha afegit que l'educació hauria de ser una "línia vermella" per aprovar o no els comptes. Per això, ha demanat als partits i als socis de Govern que es responsabilitzin de la importància que ha de tenir l'educació a Catalunya i no donin suport a uns comptes que no solucionin les "mancances" que pateixen els treballadors i el sistema en general.
De fet, USTEC ha fet arribar una carta als diputats del Parlament reclamant la seva intervenció perquè els pròxims pressupostos incorporin les partides per donar resposta al conflicte educatiu. En la carta, demana als grups parlamentaris que no facilitin l'aprovació d'uns comptes "que no incorporin compromisos concrets" en matèria de millora salarial, reforç de plantilles, reducció de ràtios, reducció de burocràcia i desplegament d'un "veritable pla de xoc per a l'educació inclusiva".
D'altra banda, ha exigit al Departament d'Educació que els faci arribar ja una proposta negociadora i que dimecres es presbenti a la reunió amb una proposta que situï la negociació de "tots els punts" i que permeti "anar més enllà dels marges" de l'acord actual signat amb CCOO i UGT. En aquest sentit, ha insistit que el Govern ha d'anar "més enllà del que s'ha acordat", després que Educació hagi reiterat diverses vegades que la negociació s'ha de situar dins d'aquest acord. Segura ha dit que les mobilitzacions només se suspendran si s'arriba a un acord que el col·lectiu considera adequat.
Sobre l'endarreriment de la trobada -inicialment estava prevista per dimarts i s'ha passat a dimecres-, ha lamentat que "mai es compleixen els calendaris" i ha dit que no veia relació entre que s'hagi d'endarrerir un dia la reunió i també se'ls enviï més tard la proposta negociadora, ja que ha assegurat que si arribés aquest dilluns tindrien més marge per treballar.
Per la seva banda, el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha acusat el Govern d'actuar de forma "irresponsable" i de voler jugar al "desgast" de la mobilització. "Estem en la segona setmana de vagues, vindrà una tercera, quan posaran sobre la taula una oferta substancial?", s'ha preguntat.
La portaveu de la CGT, Ingrid Chavarria, també ha dirigit el seu missatge als grups parlamentaris, a qui ha demanat que "facin pressió per tenir uns pressupostos educatius, en comptes d'uns pressupostos repressius". Mentre que Marc Martorell, de la Intersindical, ha criticat la "hipocresia" d'alguns grups parlamentaris, que ha assegurat que els havien mostrat el seu suport explícit a les protestes i ara "sembla que avalaran uns pressupostos que no tenen en compte les reivindicacions del sector educatiu".
La manifestació a Barcelona s'ha celebrat després d'una primera acció de protesta dels docents a la Sagrada Família, a on han impedit l'accés dels visitants a primera hora del matí.
