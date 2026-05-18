Junts acusa ERC de donar suport als pressupostos "a canvi de res" i de "comprar" la proposta del tren orbital al PSC
Rius considera que els republicans "han renunciat" a ser una alternativa a Illa i els defineix com a "crossa"
Enric Sitjà Rusiñol (ACN)
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha acusat aquest dilluns ERC de donar suport als pressupostos del Govern pel 2026 "a canvi de res", i de "comprar" la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC. En una roda de premsa a la seu del partit, Rius ha recordat que aquesta infraestructura es va plantejar "fa més de 20 anys", en l'època del tripartit -liderat pels socialistes-. Així mateix, ha assegurat que els republicans "han renunciat" a ser una alternativa a l'executiu de Salvador Illa per exercir de "crossa". "Tot el que faci el Govern a partir d'ara també serà responsabilitat d'ERC", ha avisat el portaveu de Junts.
L'aposta per la línia orbital ferroviària i el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, així com establir que la part catalana tingui majoria dins el Consorci de la Zona Franca, són algunes de les qüestions abordades i pactades entre l'executiu i ERC per aconseguir el seu suport als comptes catalans. "Recolzar els pressupostos d'Illa en aquest moment és donar oxigen a un Govern esgotat, sense capacitat de gestió ni projecte de país", ha advertit Rius.
A l'espera de conèixer els detalls de l'acord pressupostari, el portaveu considera que aquests acords "formen part d'una llista de promeses molt llarga que fa molt de temps que s'han incomplert". El portaveu dels de Carles Puigdemont també ha acusat ERC de "donar l'esquena" al professorat català en no "congelar" les negociacions pressupostàries amb el Govern, i d'"avalar" les infiltracions policials en assemblees docents.
Per a Junts, l'acostament entre republicans i socialistes per aprovar els pressupostos significa "repetir la jugada" de la investidura d'Illa el 2024: "ERC va investir-lo a canvi d'un concert econòmic solidari", ha rememorat Rius, una mesura que "ni està ni se l'espera" sobre la taula.
Sobre la incògnita de qui serà el candidat dels de Puigdemont a l'alcaldia de Barcelona el 2027, Rius ha descartat que la reunió de la direcció celebrada aquest dilluns hagi abordat la qüestió. El passat divendres es va saber que l'actual portaveu de Junts al consistori va anunciar al partit que vol ser el cap de llista als pròxims comicis municipals.
Finalment, Rius ha felicitat el candidat del PP a les eleccions andaluses, Juanma Moreno Bonilla, si bé ha subratllat que Catalunya "ha tornat a ser un element de confrontació" entre populars i socialistes. "Hi ha coses que no canvien, tant si les fa la dreta com si les fa l'esquerra", ha asseverat.
