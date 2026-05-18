El Govern i ERC pacten un pla de barris per als municipis petits de 400 milions en quatre anys
La injecció pretén servir d'impuls per revitalitzar les poblacions amb menys habitants
Júlia Regué
El Govern i ERC es proposen renovar les zones més degradades de Catalunya amb una intervenció als barris que també arribi als municipis petits. Després de la primera convocatòria del Pla de Barris, que permetrà revitalitzar zones de 20 poblacions catalanes, la Generalitat i els republicans han acordat una convocatòria específica per a les localitats amb menys població perquè puguin invertir en la millora del seu espai públic i dels seus equipaments amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels ciutadans i combatre, alhora, la sensació d’inseguretat que poden provocar els emplaçaments descuidats.
Segons ha pogut saber El Periódico, del grup ediorial de Regió7, el Govern ha acceptat aquesta condició del partit d’Oriol Junqueras perquè es destinin 400 milions d’euros en quatre anys a aquest projecte, en el marc de la negociació dels pressupostos, l’acord dels quals es presentarà aquest dimarts. Per atendre els municipis rurals, que solen ser menys competitius davant l’administració si no se’ls atorga un pla específic com aquest, podran sol·licitar aquesta partida les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants —que són 18, segons Idescat—, les localitats de menys de 5.000 habitants —que són 141— i les de menys de 2.000 residents —que són 587—. Els ajuntaments, igual que en el pla general de barris, hauran d’aportar un percentatge per a les obres.
La segona tanda del pla general
Aquesta convocatòria anirà en paral·lel a la ja prevista segona ronda del pla de barris, que es preveu llançar abans de l’estiu, previsiblement al juny. La inversió total prevista del pla general de barris era de 1.600 milions d’euros en cinc anys (1.000 del Govern i 600 dels ajuntaments), però en la primera tanda ja es va incrementar davant l’allau de sol·licituds i per l’import de cadascuna de les reformes. Per això, el Govern va decidir augmentar els fons que hi destinava, cosa que va permetre passar dels 16 municipis que es cobrien amb els diners previstos per al 2025 fins a arribar a 20 localitats beneficiàries. L’aportació de la Generalitat va ascendir així a 232,71 milions d’euros (un 56% del total) i, juntament amb la dotació que hi dedicaran els ajuntaments, s’arribarà a una inversió total de 412 milions d’euros.
Però, per a la segona ronda, el Govern va acordar amb els Comuns en el seu pacte per aprovar els pressupostos, que ara s’està renegociant, duplicar aquesta finançament perquè la nova convocatòria sigui de 400 milions d’euros i arribi a una quarantena de barris, el doble de la inicial, una partida que se sumarà a la destinada als municipis petits. En l’actualització de l’acord, el grup de Jéssica Albiach demana que aquesta quantitat es mantingui en les convocatòries del 2027 i 2028.
Una via per arribar als municipis petits
“De la mateixa manera que hi ha una llei de barris, també hi ha d’haver una llei per als municipis petits perquè, si no, aquests mai no entren en el repartiment [de fons]”, va defensar el líder d’Esquerra, Oriol Junqueras, en una entrevista a El Periódico publicada al gener, en la qual va avançar que aquesta seria una condició al Govern per als pressupostos.
El Govern ja ha acceptat i pressupostat aquesta iniciativa, basant-se en l’esperit del ‘tripartit’ de Pasqual Maragall, impulsor del Pla de Barris, la inversió del qual va ser retirada en l’època de les retallades i les mesures d’austeritat de l’executiu d’Artur Mas. El president Illa ha defensat en més d’una ocasió que l’objectiu és renovar, tant des del punt de vista urbanístic com social, diverses zones del territori català perquè la millora de les condicions de vida sigui alhora una mena d’escut davant el creixement de l’extrema dreta, que s’alimenta de la sensació d’inseguretat als carrers. Per això, va crear un comissionat específic liderat per Carles Martí.
Aquesta iniciativa és especialment rellevant si es té en compte que falta un any per a les eleccions municipals i que pot beneficiar bona part dels alcaldes que s’hi vulguin acollir. De fet, aquesta no és l’única mesura que contempla afavorir els municipis, ja que la creació de la línia de tren orbital —encara que fins al 2040 no serà una realitat— també forma part d’aquesta visió descentralitzada del territori català, més enllà de les necessitats de la capital catalana, Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs