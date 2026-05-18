Els docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família en un nou dia de vaga educativa al Barcelonès

El temple no ha pogut obrir portes de 9 a 11 h i retornarà els diners als visitants que havien comprat entrada

Taules i cadires davant la façana del Naixement de la Sagrada Família, en una protesta dels docents que en bloqueja l'entrada, en el marc d'una jornada de vaga educativa al Barcelonès / Laura Fíguls

ACN

Barcelona

Els docents han bloquejat aquest dilluns l'accés a la Sagrada Família pel carrer Marina, on han fet una seguda davant de la façana del Naixement i han col·locat taules i cadires per recrear una aula, en una acció de protesta davant el desplegament dels Mossos d’Esquadra. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, unes 450 persones han participat a la protesta, que s'emmarca en una jornada de vaga al Barcelonès i en l'inici d'una nova setmana d'aturades al sector educatiu. La protesta ha impedit que el temple obrís portes a les 9 h, com estava previst, i retornarà els diners als visitants que havien comprat entrada. Cap a les 11, els docents han aixecat la protesta, per donar pas a la manifestació prevista a les 12 h des de Jardinets de Gràcia.

L'acció ha començat a les 8 h, quan un grup d’uns 150 docents ha començat la seguda. Poc després, una cadena humana formada per desenes de persones ha traslladat taules i cadires des de l’escola la Sedeta fins al punt de la concentració.

Els Mossos d’Esquadra han desplegat un dispositiu amb furgonetes i agents antiavalots davant l'entrada de la façana del Naixement i algunes de les cantonades del perímetre del temple. Els agents han registrat i identificat almenys un dels participants en la protesta i li han requisat el material pirotècnic que portava i li sortia per la motxilla.

Vestits amb les samarretes grogues que identifiquen la protesta educativa, els manifestants han fet càntics contra la política educativa del Govern i la consellera d'Educació, Esther Niubó, com 'Niubó, Niubó, tu sí que cobres massa'.

Protesta de docents amb taules i cadires recreant una aula i bloquejant l'entrada de la façana del Naixement de la Sagrada Família, en el marc d'una jornada de vaga educativa al Barcelonès / Laura Fíguls

A més, han aprofitat l’escenari de la protesta per denunciar la massificació turística i els recursos que es destinen a aquest model mentre, alerten, empitjoren les seves condicions laborals i els serveis públics del país.

Desenes de turistes s’han arremolinat als voltants de l’accés bloquejat, contrariats per no poder entrar al temple tot i haver comprat l’entrada. La majoria han observat la protesta amb resignació, mentre que alguns s’han mostrat disgustats i altres s’han interessat pels motius de l’acció. Mentrestant, els docents entonaven consignes com ‘Lluitant, lluitant, també estem educant’ o, amb un to irònic, ‘Barcelona full experience’ (Experiència completa a Barcelona). Passades les 11 h, els visitants han pogut començar a accedir al temple.

