El Govern i ERC s’emplacen a pactar la recaptació de l’IRPF i que el nou finançament sigui vigent el 2027

El Govern i ERC segellen avui el pacte de pressupostos i consoliden la legislatura
Sara González
Reforçar l’autogovern, millorar la vida de la ciutadania i garantir l’estabilitat necessària per afrontar els grans reptes de Catalunya. Aquests són els tres objectius sobre els quals el Govern i ERC defensen l’acord de pressupostos que han segellat aquest dimarts al Palau de la Generalitat, que defineixen com una «peça central» per impulsar una agenda de «transformació de gran abast». El president Salvador Illa i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, s’han conjurat, en una encaixada a la Galeria Gòtica, a mirar de revertir els desequilibris territorials amb inversions ferroviàries com la de la línia de tren orbital i una societat mercantil que planifiqui i fiscalitzi l’execució de les obres de l’Estat, però també el desenvolupament de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en el marc del nou model de finançament, que defensen que ha de ser vigent el 2027.
La Generalitat i els republicans fixen en el seu acord que el nou sistema s’hauria d’aprovar al Congrés abans de final d’any perquè sigui vigent el 2027, un procés en el qual s’incorporarà la delegació de les competències per recaptar l’IRPF, cosa que fins ara ha rebutjat el Govern central i que és la principal causa per la qual va descarrilar el primer intent de pactar els comptes al febrer. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha admès que aquest assumpte quedarà fora de la comissió bilateral Estat-Generalitat d’aquest dimecres i que no depèn només de les dues parts catalanes, però que hi continuaran «treballant». Dins d’aquest termini de sis mesos també s’hauria d’aprovar la condonació del deute del FLA, que per a Catalunya suposarà més de 17.000 milions d’euros.
En paral·lel es procedirà a la firma d’un contracte programa entre la Generalitat i l’ATC que garanteixi un «marc relacional estable i definit», que permeti a l’administració tributària impulsar els canvis tecnològics, de gestió de dades i organitzatius necessaris per afrontar la recaptació de tributs amb una aportació addicional de 21 milions d’euros.
La governança de l’aeroport i el català
Illa i Junqueras també s’han emplaçat a les modificacions legislatives per crear l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya i aprovaran en «una futura» Comissió Bilateral entre l’Estat i la Generalitat la creació d’un òrgan bilateral a fi de coordinar la governança del sistema aeroportuari català. Romero ha admès que no hi ha termini definitiu perquè aquest instrument rebi el plàcet de l’Estat. Alhora, es continuarà amb el traspàs de la xarxa de Rodalies a través de la societat i del pla d’inversions fins al 2030.
Un altre dels punts forts de l’acord és per reforçar el català. S’ha acordat destinar 50 milions d’euros durant tres anys per augmentar la presència del català a les xarxes socials i 35 milions per reforçar el departament de Política Lingüística per ampliar l’oferta de places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Es tracta d’un paquet de mesures per impulsar el català en l’àmbit de l’audiovisual i dels videojocs, en el de l’empresa, la salut i el comerç, entre d’altres. També s’hi sumaran 10,3 milions per fomentar l’ús social de la llengua en el marc del Pacte Nacional per la Llengua.
També hi ha partides pressupostàries acordades per a sanitat i educació. En la primera de les matèries, es destinaran 250 milions al sistema sanitari per alleujar tensions de tresoreria. I en la segona, a més dels 100 milions per climatitzar un centenar d’escoles, com ha avançat EL PERIÓDICO, s’incorporen 400 milions més per invertir a les escoles, 50 milions per al val escolar i la creació de 250 noves aules d’acollida. Es tracta d’unes inversions que s’han pactat en un context d’alta conflictivitat amb el sector educatiu i a les portes que la consellera d’Educació, Esther Niubó, s’assegui amb els sindicats majoritaris per mirar de reconduir les vagues convocades fins a final de curs.
En matèria d’habitatge, es crearà un instrument extraordinari per impulsar la rehabilitació d’habitatge i la recuperació del parc residencial degradat a Catalunya. S’hi destinaran 160 milions d’euros anuals més una línia de l’ICF de 50 milions durant tres anys i comptarà amb una estructura de 20 persones. L’objectiu serà mobilitzar vivendes buides o en desús, acabar edificis inacabats, invertir en zones residencials degradades, ajudar els ajuntaments petits a mobilitzar el parc d’habitatge i reduir tràmits per facilitar als propietaris i a les comunitats de veïns les rehabilitacions. Tot això es complementa amb el Pla de Pobles, avançat per EL PERIÓDICO,en el qual s’invertiran 400 milions d’euros per recuperar zones degradades de municipis petits.
«Respon al sentit de país»
Romero, que ha comparegut en roda de premsa des del Palau de la Generalitat per explicar l’acord de pressupostos, ha exhibit la seva satisfacció pel contingut del pacte, tot i que ha recordat que encara falten els vots dels Comuns perquè el projecte tiri endavant al Parlament. La reunió amb el grup de Jéssica Albiach serà aquest dimecres, tot i que ha deixat caure que no hi ha «grans marges» per satisfer demandes com la inversió de 650 milions d’euros més en habitatge o per reformular l’R-Aeroport, però ha obert la porta a incorporar-les amb la vista posada en els dos pròxims anys.
«Si hagués de destacar-ne una és que respon al sentit de país i a la voluntat que aquest país avanci», ha recalcat. Romero ha destacat la part de la literalitat relativa a les infraestructures perquè ha assumit que l’Estat no executa el que pressuposta amb «el fi que no es perdin recursos». En la mateixa direcció ha defensat el fet que la part catalana del Consorci de la Zona Franca tingui més pes que la de l’Estat, com passa ara, i que es desplegui el model de finançament ja acordat. «No és a les nostres mans però esperem que es pugui aprovar i es puguin incorporar els 4.700 milions d’euros ja en el pressupost del 2027», ha remarcat.
