El Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis "molt alta" a les presons
El nombre d'interns per 100.000 habitants creix per tercer any consecutiu el 2025
Gerard Escaich Folch (ACN)
El Consell d'Europa (CoE) situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis "molt alta" als centres penitenciaris catalans, després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons l'informe anual sobre l'estat de les presons publicat aquest dimarts. L'organisme calcula a Catalunya 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea d'11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu, fins a 106,5, amb un total de 8.652 presos. El 2024 la ràtio era de 100,1, un 6,4% menys. Tot i això, és un 11,8% més baixa que el 2015 (120,8). L'organisme, però, alerta que la massificació a les presons segueix i la població s'envelleix.
L'organisme estipula que s'assoleix un nivell "molt alt" quan se supera la mediana europea (6,9) en un 25%. A banda de Catalunya, registren un nivell molt alt països com Andorra, Islàndia, França, Bulgària, Itàlia, Anglaterra i Gal·les, Ucraïna o la República Txeca, entre d'altres. En canvi, la ràtio d'Espanya (7,5) entra en la categoria "d'alta".
Un dels avisos per part de l'organisme europeu és que diversos països europeus "no aconsegueixen abordar la greu sobrepoblació" a les presons. De fet, a l'anterior informe, el Consell d'Europa ja va denunciar que hi havia massificació als centres penitenciaris, tot i que destacava Catalunya com un "bon exemple".
L'altra crítica se centra en l'envelliment dels reclusos. Catalunya se situa en la mitjana, mentre que Espanya té una ràtio de presoners per sobre dels 50 anys considerada molt alta. La mitjana d’edat a Catalunya és de 39,1 anys, i a Espanya és de 40,4. A Europa és de 37,5 anys.
Dels 8.652 reclusos comptabilitzats a Catalunya el 31 de gener del 2025, el 67,1% (5.805) tenien entre 26 i 49 anys, seguit dels 1.377 (15,9%) d’entre 50 i 64, i dels 1.215 (14%) d’entre 18 i 25 anys. En total hi havia 255 presos (2,9%) amb 65 anys o més.
En matèria de gènere, el Consell d'Europa apunta que Catalunya es troba en la mitjana europea en nombre de dones a la presó (5,8%), 504 persones. D'aquestes, 170 són estrangeres. En canvi, dels 8.148 reclusos masculins, el 53,1% són estrangers (4.326).
Robatoris i furts
La majoria dels interns a Catalunya estan relacionats amb robatoris i furts: 1.555 i 1.280, respectivament. En total, representen el 41,7% dels reclusos: 22,9% i 18,8%, segons les dades publicades pel Consell d'Europa. Aquestes xifres són molt superiors a la mitjana europea: 8,1% empresonats per robatoris i 14,9% per furts.
En canvi, els interns que compleixen pena per violacions representen el 0,5% a Catalunya (Europa: 5%) i els que ho fan per assetjament són un 6,4% (8,9% a Europa). Només es torna a sobrepassar la mitjana europea quan es comptabilitzen els reclusos per altres crims sexuals: 9,1% a Catalunya (4,9% a Europa).
