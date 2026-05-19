Illa i Junqueras segellen l’acord pels pressupostos al Palau de la Generalitat
El Govern i ERC escenifiquen el seu pacte després de mesos de negociacions
ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat formalment aquest dimarts a primera hora l’acord pels pressupostos de Catalunya per a aquest 2026. A poc de tancar-se la primera meitat de l’any, i després de mesos de negociació i un intent fallit d’aprovació, Govern i ERC tanquen així el pacte que hauria de permetre -si els Comuns no donen cap sorpresa- que la Generalitat tingui uns nous comptes aquest any. La línia orbital ferroviària, la inversió de més de 527 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca, o un pla de barris de 400 milions per a municipis petits, són alguns dels acords que han facilitat aquesta signatura.
L’acte formal que segella aquest acord s’ha fet al Palau de la Generalitat, a les 8.00 hores del matí, a la institucional Galeria Gòtica, acompanyats dels equips negociadors, i després d’una curta reunió per a ultimar serrells que han mantingut Illa i Junqueras al despatx del president. La signatura, a més, es va anunciar aquest dilluns al vespre, després que el Consell Nacional d’ERC fos informat dels acords i avalés el pacte.
Amb l’escenificació formal d’aquest pacte, els pressupostos estan pràcticament aprovats i, tal i com es van comprometre ERC i el Govern, ho fan abans que acabi el període de sessions parlamentàries. Ara faltaria que els Comuns finalment actualitzin el seu acord amb l'executiu, després que hagin posat sobre la taula una unitat de disciplina d'habitatge amb rang de direcció general, la retirada de l'R-Aeroport i una taxa del 2% a fortunes superiors als 100 milions d'euros. Si aquesta negociació amb els Comuns acaba tancant-se aquesta setmana -i tot apunta que sí-, el Govern podrà aprovar els comptes nous i portar-los al Parlament per a que la cambra els validi amb els vots de PSC, ERC i Comuns, els tres socis de la investidura d’Illa.
