El xoc de dos camions provoca una gran bola de foc i obliga a tallar l'AP-7 tota la nit
La via, des de Santa Margarida i els Monjos, acumula set quilòmetres de retencions cap a Girona
ACN
El gran incendi de dos camions accidentats aquest dilluns al vespre va obligar a tallar l'AP-7 durant tota la nit a Santa Margarida i els Monjos. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, a primera hora del matí un dels tres carrils tallats en sentit nord ja ha quedat reobert. L'accident va tenir lloc cap a les 20.44 hores, quan els dos camions van tenir una col·lisió per fregament i es van acabar incendiant al punt quilomètric 200 en sentit nord. Això va obligar a tallar la via en els dos sentits de la marxa inicialment i més tard es va reobrir en sentit sud. A primera hora d'aquest matí la via continuava tallada en sentit nord, segons l'SCT, que passades les set del matí ha indicat que s'havia obert un carril. Hi ha set quilòmetres de retencions en sentit nord.
Un dels camions duia rajoles i l'altre aerosols, que de resultes del fregament es van encendre, i aquestes flames es van estendre tant als dos camions com al voral de la via. L'incident va provocar una gran deflagració visible des de molts punts de la zona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre els dos conductors dels camions, que van resultar il·lesos. El SEM va activar dues ambulàncies i un equip conjunt SEM-Bombers.
Els Bombers van activar 15 dotacions per apagar les flames. Cap a les 3.45 hores d'aquest dimarts han donat per finalitzades les tasques d'extinció tant dels camions com de la vegetació afectada al voral de la via, tant en sentit Barcelona com en sentit Tarragona.
Per facilitar la retirada del material escampat a la calçada, el servei de manteniment de carreteres ha activat una excavadora amb l'objectiu de remoure la mercaderia que transportava el camió de rajoles i garantir així l'extinció completa de qualsevol focus latent.
En paral·lel, s'han dut a terme treballs de neteja del carril esquerre en sentit Barcelona per tal de permeabilitzar la circulació i afavorir la recuperació progressiva de la mobilitat a la via.
Els dos camions ja han estat retirats i s'està pendent de retirar la càrrega i reparar el ferm.
Amb l'evolució de les tasques, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat).
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera
- Mor un home atropellat en un accident a la C-55, a Abrera