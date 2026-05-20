Els metges protesten davant la Generalitat per reclamar solucions a la sobrecàrrega laboral en una nova jornada de vaga
El sindicat majoritari insta Illa a negociar i proposa deixar de fer hores extra com a mesura de pressió
Laura Fíguls / Quim Vallès (ACN)
Més de 300 metges s’han concentrat aquest dimecres davant del Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, per reclamar al Govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. La protesta s’emmarca en l’onzena jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya des de la tardor. Els metges també protesten en l’àmbit estatal i el sindicat dona suport a aquestes mobilitzacions, però insisteix que Catalunya té competències per tractar les seves reivindicacions i insta el president, Salvador Illa, a negociar. Metges de Catalunya també ha fet una crida als professionals a no assumir activitat addicional i voluntària per visibilitzar que el sistema se sosté sobre el seu "sobreesforç".
Els metges, vestits amb la bata blanca que identifica els professionals sanitaris i que caracteritza les mobilitzacions del sector, s’han plantat durant més d’una hora davant del Palau de la Generalitat amb una pancarta per demanar que s’eliminin les guàrdies de 24 hores i un conveni mèdic propi, dues de les principals reivindicacions que han portat el col·lectiu a onze jornades de vaga a Catalunya des de l’octubre.
El sindicat assegura que s’ha trobat amb l’“immobilisme” del Departament de Salut durant aquests mesos i considera que, ara, qui ha de buscar solucions als problemes del sistema sanitari és el president Illa.
Per això, a més de la concentració, amb xiulades i botzinades, la protesta ha consistit a recrear davant el Palau de la Generalitat un discurs interpel·lant el president per traslladar-li les reivindicacions. El sindicat també s’ha inspirat en el ‘confessionari’ icònic dels concerts de Rosalia perquè alguns metges pugessin dalt de l’escenari a compartir situacions que han patit a causa de la sobrecàrrega laboral.
En declaracions als periodistes, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha demanat a Illa que entomi els dèficits de la sanitat pública com un “problema de país”. “Qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat”, ha afirmat, i ha advertit d’un eventual “col·lapse del sistema sanitari”. “Van deixar caure Rodalies. No volem ser un segon Rodalies”, ha alertat.
Lleonart ha insistit en les competències que el sindicat assegura que Catalunya té per buscar solucions a les seves reivindicacions. “Us diran que no poden negociar amb nosaltres perquè no tenen les competències. És fals. En altres comunitats, les conselleries de Salut han negociat amb els sindicats mèdics i han arribat a acords per desconvocar les vagues autonòmiques”, ha assegurat.
El dirigent del sindicat ha afegit que la situació del sistema sanitari hauria d’interpel·lar els altres grups polítics, sobretot ara que s’estan negociant els comptes de l'executiu català: “És corresponsabilitat tant del Govern com d'aquells que li donen suport en aquests pressupostos”, ha afirmat, i ha lamentat que l'acord a què han arribat els socialistes amb ERC no inclogui partides per abordar els problemes de la sanitat.
Lleonart també ha criticat els motius que esgrimeix el Departament de Salut per no negociar amb Metges de Catalunya una sortida de vaga. “Diuen que les negociacions es fan a les meses de conveni o sectorials. En altres llocs han trobat fórmules sense cotilles jurídiques i han arribat a acords”, ha afegit.
Metges de Catalunya convoca des de fa mesos aturades pròpies per interpel·lar directament els responsables polítics catalans. Ara bé, el col·lectiu també protesta a nivell estatal en un conflicte amb el Ministeri de Sanitat, sobretot arran de la reforma de l’estatut marc, i aquesta és la quarta setmana de vaga des del febrer convocada per la Confederació de Sindicats Mèdics (CESM).
Crida a deixar de fer hores extra: "El sistema s'aguanta gràcies al sobreesforç"
Al final de la protesta, els metges han desplegat una gran lona amb el lema 'Ni un minut més', la campanya impulsada pel sindicat per deixar de fer activitat addicional i voluntària per "posar en evidència que el sistema s'aguanta gràcies al sobreesforç dels metges", ha dit Lleonart, que ha indicat que la majoria d'especialistes d'Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital de Bellvitge han comunicat que a partir de juny s'hi sumaran.
"Si això es fa extensiu, veurem en pocs dies com les llistes d'espera es multiplicaran", ha avisat Lleonart. En un comunicat, els 59 especialistes de Bellvitge que han comunicat que deixaran de fer activitat addicional adverteixen que aquesta mesura de pressió no és una “opció desitjable”, però recalquen que volen “treballar en condicions dignes”.
