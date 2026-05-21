Els Comuns exigeixen explicacions al Parlament sobre el nou conveni del SEM amb Andorra
A la formació política li preocupa que "l’acord signat mantingui la manca de reciprocitat"
ACN
Els Comuns demanen la compareixença de la delegada del Govern a Andorra, Anna Vives, i de la directora del Sistema d’Emergències Mèdiques, Anna Fontquerni, perquè expliquin les condicions del nou conveni de col·laboració amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Als Comuns els preocupa que "l’acord signat mantingui la manca de reciprocitat", ja que sembla, continua sense figurar per escrit "cap clàusula clara que blindi l’únic helicòpter medicalitzat per a tots els ciutadans de l’Alt Pirineu". La formació creu que "el Servei Andorrà té la capacitat de decidir si deixa els seus dos helicòpters i el català té l’obligació de fer-ho".
El portaveu dels Comuns, David Cid, ha subratllat la necessitat que el Govern aclareixi els termes d’aquest acord, que regula el trasllat interhospitalari de pacients crítics mitjançant vehicles terrestres i aeris medicalitzats. Segons la formació, els detalls del nou pacte, que substitueix el vigent des de l’any 2018, han de ser analitzats públicament, especialment després de detectar-se que, durant anys, s’han facturat imports per sota del cost real del servei.
Per tot, la formació política exigeix que "cap conveni posi en risc una cobertura mèdica" i critica que sota l’acord actual, "el servei andorrà pugui decidir l’ús dels seus propis recursos mentre que la part catalana manté l’obligació d’assistir".
Els Comuns exigeixen al Govern que "no signi acords amb un altre Govern per cedir recursos o serveis que al seu torn, ja que no beneficien o milloren, sinó que perjudiquen, en aquests casos a la ciutadania de l’Alt Pirineu i Aran".
