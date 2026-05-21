Loreto Urraca
La neta de l’agent franquista que va entregar Companys: "Sento vergonya i ràbia per saber que soc descendent d'un fanàtic feixista"
La descendent de Pedro Urraca Rendueles –agent de policia franquista destinat a París durant la Segona Guerra Mundial per perseguir els exiliats republicans refugiats– vol rescatar la seva història "per dir: Mireu qui van ser les víctimes del meu avi!"
Carolina Sertal
El va arribar a conèixer tot just uns anys, quan ella tenia la majoria d’edat acabada de complir i ell era molt gran ja. Explica que la relació mai va ser «bona». que ell mai es va pronunciar sobre això i el cert és que ella tampoc es va interessar per preguntar res, simplement encertava a intuir que havia sigut un «funcionari gris» del Ministeri d’Afers Estrangers del règim franquista i poc més. No obstant, el que Loreto Urraca mai va sospitar és que el passat de l’home que al seu arbre genealògic figurava com a «avi» amagava un altre títol: el dels ulls de Franco a França, ja que Pedro Urraca Rendueles va ser un policia i també agent de la Gestapo que va liderar la persecució de nombrosos republicans espanyols exiliats a França durant l’ocupació nazi, i va ser el principal artífex de la detenció i entrega de Lluís Companys, president de la Generalitat, al règim franquista.
Pedro Urraca va morir el 1989 sense que la seva neta tingués constància de la reguera de víctimes sota el seu segell i del fosc episodi històric que havia firmat no només a Espanya, sinó també a nivell internacional, i va ser d’una manera veritablement «abrupta» com va arribar a coneixement de Loreto aquest maleït llegat del seu avi patern: a través de la premsa l’any 2008. La descendent de l’agent de la Gestapo i activista per la memòria històrica democràtica, que participarà aquest dijous a Vigo en una jornada amb altres familiars de victimaris i col·laboradors amb el règim dictatorial, recorda que es va assabentar «realment de qui és i de què va fer Pedro Urraca per un article publicat a ‘El País’. Va ser llegint aquest article quan vaig descobrir, primer, que era un policia i que ja havia entrat amb Primo de Rivera, però amb la instauració del règim franquista l’envien a França i la seva comesa era localitzar, vigilar i capturar els màxims dirigents de la Segona República, des de sindicalistes fins al mateix president, Manuel Azaña. D’altra banda, a l’article també donaven exemples de persones i personalitats polítiques que havien sigut capturades, sempre amb ajuda de la Gestapo, i que havien sigut portades a Espanya, on van ser executades. Aquesta és la manera tan abrupta d’assabentar-me de qui era Pedro Urraca».
El fet que fins ara Loreto Urraca no tingués coneixement d’«absolutament res» del paper clau que va jugar el seu avi patern en la repressió franquista a l’exili rau en el fet que «el meu pare, el seu únic fill, ens va abandonar a la meva mare i a mi quan jo tenia quatre anys. Ell torna a França, la relació es va tallar completament i això també va impossibilitar que la meva mare em transmetés alguna cosa d’aquesta història familiar, ja que ni tan sols el seu propi fill la coneixia com a tal», indica Loreto Urraca.
«Moltíssima vergonya» i també ràbia són les dues sensacions que van envair Loreto Urraca quan va descobrir aquesta història familiar, assenyalant que va sentir «una vergonya tremenda de saber que jo era descendent, que era la neta d’un victimari, d’un fanàtic feixista i que pel seu ‘treball’ com a repressor hi havia persones que havien mort simplement per tenir idees polítiques diferents. Sobretot vaig sentir vergonya, però també ràbia, perquè el cognom no és un cognom comú i és fàcil de recordar. Vaig intuir que aquell article tindria conseqüències».
Loreto Urraca va intuir en aquell moment que el reportatge «tindria conseqüències» i, un parell d’anys més tard, amb motiu de la 40a commemoració de l’execució de Companys, la víctima «més mediàtica» de Pedro Urraca, una periodista la va localitzar a la recerca dels seus records amb el victimari i, tot i que no disposava d’aquests, Loreto Urraca va veure llavors l’oportunitat per «desafiliar-se» d’aquell còmplice del braç executor del franquisme». «Utilitzo la paraula desafiliar-me perquè per a mi suposa trencar aquest vincle familiar amb aquesta persona. En aquell moment vaig veure l’oportunitat de poder expressar la meva condemna, la meva repulsa, la meva ràbia i la meva vergonya per ser la seva neta. A partir d’aquell reportatge jo tenia clar que havia d’afrontar-ho, afrontar aquest passat i aquest llegat tan desagradable que m’havia tocat».
També agent nazi
Lluny d’apocar-se, Loreto Urraca va fer seves la ràbia i la vergonya que li van provocar conèixer aquell fosc passat familiar i va intentar «capgirar-ho». L’article publicat a ‘El País’ posava el focus en la tesi doctoral de Jordi Guixé sobre la persecució hispano-francesa de l’exili republicà, així que ella mateixa va decidir anar a Barcelona per poder consultar-la i, gràcies a això, va descobrir amb detall la repressió franquista perpetrada per Pedro Urraca, així com la «magnitud» que va tenir a l’exili, «una qüestió que llavors era totalment desconeguda a Espanya», apunta.
Durant diversos anys, Loreto Urraca va iniciar la seva pròpia investigació personal sobre el seu avi patern i, a mesura que avançava i encarava als ulls de Franco a França, el glossari del terror que revelava era cada vegada més gran, i va arribar fins i tot a descobrir una «faceta autènticament nazi», ja que «va participar com a agent de la Gestapo i va estar implicat en la captura de Jean Moulin, líder de la Resistència francesa. La tesi de Guixé se centra en l’estreta col·laboració que va existir entre la policia franquista, nazi i la del règim de Vichy a França. Aquesta col·laboració no només va funcionar perquè els nazis i els de Vichy ajudessin Pedro Urraca a trobar exiliats republicans, sinó que arriba un moment en què Pedro Urraca també va ajudar a trobar tant jueus com resistents», esmenta l’escriptora.
Accedir als detalls de l’espionatge i de les detencions executades per Pedro Urraca més enllà de les fronteres espanyoles va ser per a Loreto motiu de prendre consciència que aquella crua història familiar guardava en realitat «un interès comú», per això que afirmi que «això és d’interès general, per això vull divulgar i rescatar de l’oblit totes les víctimes de Pedro Urraca. Si jo vull divulgar-ho no és per dir que és el meu avi, sinó que vull rescatar la seva història de l’oblit per dir: ¡Mireu qui van ser les víctimes del meu avi!».
En aquest sentit, Loreto Urraca fa referència al fet que a la diana de Pedro Urraca se situava «qualsevol persona que hagués ostentat un càrrec a la República o que hagués destacat per una participació activa». Així, l’escriptora indica que moltes són anònimes, però respecte a les més conegudes, es troben noms com els de Negrín o Manuel Azaña, si bé no va aconseguir capturar-los: «No aconsegueix arribar finsa Azaña perquè ell ja estava molt malalt i estava molt protegit per l’ambaixada mexicana a l’exili, però a l’hotel on estava reclòs hi havia una dotació de Pedro Urraca muntant guàrdia per si sortia en ambulància. Finalment va morir de mort natural, però fàcilment hauria sigut una víctima d’Urraca. Negrín i el ‘lehendakari’ De Aguirre van aconseguir escapar, però també van ser dels més perseguits per ell. No obstant, ministres com Zugazagoitia o Cruz Salido sí que van ser executats i en la llista també trobem noms com Manuel Muñoz Martínez, Portela Valladares o Juan Peiró, entre altres polítics que no deixaven tranquils ni tan sols a l’exili».
