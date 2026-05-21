Rufián posa condicions a ERC per a tornar a ser candidat i alhora s'ofereix a liderar un nou espai d'esquerra a Espanya
"Si jo puc ajudar que hi hagi una esperança d’unió de les formacions sobiranistes i les forces d’esquerra sent jo el cap de llista, endavant", va dir el portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés
Luis Ángel Sanz
El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, va advertir públicament al seu partit que no es presentarà en les seves llistes electorals "si no hi ha unes condicions", que no va aclarir. "Jo no em presentaré per ERC si no hi ha unes condicions. Tothom ho sap i les converses són les que són. Els pròxims quatre anys seran durs i si no es donen una sèrie de condicions, jo no hi seré, me n’aniré a casa meva".
En un col·loqui celebrat ahir al Club Siglo XXI de Madrid, Rufián va tornar a insistir en la seva proposta d’unió de l’esquerra sobiranista de Catalunya o Euskadi amb les formacions d’esquerra de la resta de l’Estat "província a província i amb la calculadora a la mà", malgrat que ERC rebutja aquesta proposta. A més, per primera vegada es va oferir expressament a encapçalar aquesta coalició d’esquerres: "Si jo puc ajudar que hi hagi una esperança d’unió de les formacions sobiranistes i les forces d’esquerra sent jo el cap de llista, endavant", va dir. "Si la meva presència pot ajudar, jo hi estic disposat. Per descomptat".
Però quan se li va tornar a preguntar per les condicions que reclama per encapçalar la candidatura d’ERC i si estan relacionades amb aquesta possible unió de les esquerres, va dir que no: "Necessito una sèrie de condicions que el meu partit sap i no té res a veure amb tot el que estem parlant, té a veure amb el grup parlamentari". Fonts d’ERC expliquen que Rufián està negociant les llistes dels candidats que aniran al Congrés i que si no arriba a un acord, ell no serà el candidat.
Rufián va reivindicar l’impuls que estan tenint les forces d’esquerres "arrelades al territori", com la Chunta Aragonesista a l’Aragó o Endavant Andalusia en les eleccions de diumenge passat, del candidat del qual, José Ignacio García, va elogiar la seva campanya com a exemple del missatge que ha d’adoptar l’esquerra.
