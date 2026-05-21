La reunió d'Educació i sindicats acaba de nou sense acord tot i "avenços" en l'escola inclusiva
USTEC avisa que trencarà negociacions si divendres no rep una resposta concreta sobre la proposta de millora salarial
Bernat Vilaró (ACN)
La nova reunió d'Educació i sindicats ha tornat a acabar sense acord. Tot i això, hi ha hagut "avenços" sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Després de dues hores de reunió, USTEC, CCOO i UGT han explicat el contingut de la trobada, i s'han citat a reprendre les converses aquest divendres a les 12 hores, de nou amb la Mesa Sectorial. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha afirmat que les negociacions van "pel bon camí" i que la reunió d'aquesta tarda ha estat "profitosa". La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que, si el departament no respon divendres amb concreció la proposta "unitària" sobre la millora salarial, trencaran negociacions i "escalaran" les mobilitzacions fins a final de curs.
La reunió ha acabat quan passaven pocs minuts de les 18 hores, amb representants d'Educació, USTEC, CCOO i UGT. I és que, al cap d'una hora de reunió, CGT, Intersindical i COS han decidit marxar de la trobada perquè s'estava parlant d'inclusiva i no de salaris. A la sortida, representants d'aquests tres sindicats han explicat que l'ordre del dia només contemplava parlar de salaris, i que el tema d'inclusiva s'havia d'abordar divendres, i no avui.
Tot i això, el secretari de Millora Educativa ha apuntat en acabar la reunió que dimecres ja es va plantejar que avui es podria parlar d'inclusiva. En la mateixa línia, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat que avui s'han quedat a la reunió perquè necessitaven retorn d'Educació sobre la proposta de l'escola inclusiva.
Durant l'atenció als mitjans posterior a la trobada, Giménez ha opinat que la proposta "unitària" dels sindicats de la vaga és de "màxims", però que hi veu "recorregut" per negociar. El departament estudiarà les pròximes hores el document -rebut aquest matí-, i ha destacat que la proposta conté "elements interessants".
El secretari de Millora Inclusiva ha subratllat que la carpeta de l'escola inclusiva també té "elements interessants" que generen "consens" en els sindicats. Giménez ha destacat, per exemple, les dotacions i els professionals previstos per al curs 2026-27. També ha reiterat, però, que hi ha propostes "inassumibles" econòmicament.
Advertència d'USTEC
USTEC anirà a la nova reunió de demà amb "tota la voluntat negociadora possible". S'hi abordarà tant la carpeta d'inclusiva com també la de salaris. Precisament Segura ha advertit que si el departament "no fa els deures" i no respon la contraproposta sobre la millora salarial, USTEC entendrà que les negociacions estaran "trencades".
La portaveu del sindicat ha advertit que "escalaran" el grau de les mobilitzacions, si cal, i que mantindran "l'escenari de conflicte". També ha parlat de "noves formes de mobilització" -sense concretar-, en cas que el departament no satisfaci les exigències sobre inclusiva i salaris dels sindicats de la vaga.
Segura ha subratllat que hi ha "marge d'entesa" amb el desplegament de la inclusiva: "És on podem avançar més i millor". Això sí, ha demanat que la proposta estigui "per escrit". Segura també ha garantit que es mantindrà la "unitat sindical", encara que CGT hagi marxat avui d'una reunió on Professors de Secundària ni hi ha assistit.
CCOO i UGT defensen l'acord signat
Al seu torn, des d'UGT, Lorena Martínez ha detallat que avui s'han centrat en les dotacions sobre l'escola inclusiva que s'ha anat treballant a les comissions de seguiment del pacte ja signat entre aquest sindicat, CCOO i Educació.
Martínez ha afegit que el departament no ha pogut valorar la contraproposta dels sindicats de la vaga sobre salaris per manca de temps, i que UGT i CCOO ni tan sols l'han rebut.
Per la seva banda, Esther Vila (CCOO) ha constatat que totes les propostes d'avui "ja estan recollides als blocs de l'acord" signat. Així mateix, ha insistit que les iniciatives d'USTEC "encaixen en el marc" del pacte entre CCOO, UGT i el departament: "Podem treballar plegats per desplegar-lo de forma conjunta", ha conclòs.
CGT estudiarà divendres si va a la reunió
Finalment, i a través d'un comunicat d'aquesta tarda, CGT ha explicat que entre la nit i el matí de divendres acabarà de decidir si tornen a la taula per la reunió de les 12 hores de demà. El sindicat ha afegit que la proposta "unitària" sobre la millora salarial d'avui és "similar" a la del novembre, i que per això el departament ja hauria d'haver pogut estudiar-ne el contingut.
Des de la CGT han lamentat que Educació s'hagi posat a explicar "unilateralment" el desplegament de la inclusiva segons l'acord signat amb CCOO i UGT. I han reiterat que aquest desplegament "no té concreció" i que requereix d'un "estudi previ".
"No és seriós que el 21 de maig el departament encara hagi d'estudiar números i vulgui posar amb calçador un acord que no s'aguanta per enlloc. A més, ha canviat la temàtica del que avui es venia a negociar", han repetit des de CGT.
Per la seva banda, Professors de Secundària ja va decidir no assistir a la reunió d'ahir i tampoc a la d'avui. El sindicat ha argumentat que no tornaran a la mesa fins que el departament surti del marc de l'acord amb CCOO i UGT.
Cessament de Niubó
Tot aquest context de negociacions té lloc mentre el Parlament ha demanat aquest dijous el cessament de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no arriba a un acord "immediat" amb la comunitat educativa pel conflicte amb els docents.
Es tracta d'un punt de la moció de la CUP que ha rebut també el suport de Junts i d'ERC. En canvi, hi han votat en contra el PSC-Units i el PPC, mentre que Vox, els Comuns i Aliança Catalana s'hi han abstingut.
