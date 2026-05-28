Els sindicats es tanquen a Educació per exigir la presència de Niubó en la negociació
La setena reunió entre les parts s’acaba sense acord
María Belmez (ACN)
Els sindicats convocants de la vaga han decidit tancar-se al Departament d’Educació per exigir la presència de la consellera Esther Niubó en la negociació. La setena reunió ha acabat un cop més sense acord. Les parts han assistit a la trobada d'aquesta tarda després que la consellera assegurés al matí al Parlament que farien una proposta "definitiva".
Fonts de la conselleria han explicat que aquesta contempla un increment salarial de gairebé 400 euros en quatre anys, incloent-hi la part de pujada que resulta d'aplicar l'increment salarial als funcionaris pactat a l'Estat. Aquest punt ha generat discrepàncies amb els sindicats, que sostenen que la conselleria no els ha plantejat res de nou, i que l'increment que ofereix és d'uns 333 euros.
