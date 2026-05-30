La USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a la Catalunya central mentre consulten el col·lectiu docent
La votació es preveu posar en marxa aquest dissabte o diumenge al matí i que s'allargui fins dilluns al vespre
ACN
Barcelona
La USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques gironines i la Catalunya central fins que no tinguin l'aval de l'acord al qual van arribar aquest divendres a la nit amb la conselleria d'Educació. Així ho han avançat fonts sindicals, que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar aquest mateix dissabte o diumenge al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. En aquests moments, estan intentant tancar els detalls en l'àmbit tècnic.
