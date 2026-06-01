Salut calcula un impacte a curt termini d’entre un 15% i 20% sobre l’activitat per la campanya per no fer hores extres
El CatSalut es mostra “obert al diàleg” i admet que la distribució dels professionals “no és del tot adequada”
ACN
El director del Servei Català de Salut (CatSalut), Alfredo Garcia, ha xifrat l’impacte a curt termini d’entre un 15% i 20% sobre l’activitat per la campanya 'Ni un minut més', en què 110 serveis de 27 hospitals públics i concertats han decidit no fer més hores extres. En una entrevista a 3Cat, Garcia ha admès que “preocupa” la situació i que afectarà les llistes d’espera. Tot i això, ha matisat que “a mitjà termini, els centres tenen mecanismes per respondre”, i ha subratllat que es tracta de serveis contractats pel departament. D’altra banda, el director del CatSalut ha expressat que estan “oberts al diàleg” i, a la vegada, ha reconegut que no hi ha falta de professionals, però que la seva distribució “no és del tot adequada”.
Garcia ha explicat que aquestes hores extres es dediquen a intervencions que “són de menys complexitat” com ara cataractes i que “normalment” es duen a terme “a la tarda”. També ha manifestat que pot tenir un “impacte en l’activitat programada” als sis CAPs que s’han adherit a la iniciativa fins aquest dilluns.
El director del Servei Català de Salut ha defensat que la negociació “no està encallada” i ha defensat que s’han mantingut “més de 20 reunions”. Ha indicat que fa dos mesos, es va crear un grup de treball específic sobre l’atenció continuada per abordar “de manera diferent” les guàrdies del cap de setmana. Garcia ha garantit que estan a punt “de treure conclusions”.
Tanmateix, Garcia ha recalcat que demandes de condicions laborals “no ens toca al sistema sanitari” i que això “recau en les taules de negociació tant de l’ICS com del SISCAT”. Sigui com sigui, el director del CatSalut ha reconegut la “feina” i “l’esforç” dels professionals, però ha insistit que peticions com jubilacions anticipades o requalificacions professionals, entre d’altres “s’ubiquen fora de les competències”.
