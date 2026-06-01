El 'papamòbil' arriba a l'aeroport del Prat

El vehicle ha aterrat a la terminal corporativa i ha abandonat el recinte escortat per un ampli dispositiu policial

Així ha sigut l'arribada del 'papamòbil' a Barcelona

Norma Vidal ( ACN ) / Policía Nacional / Alex Gómez

Norma Vidal / Guillem Roset (ACN)

Barcelona

El 'papamòbil' ha arribat aquest diumenge a la terminal corporativa de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, enmig d'un ampli dispositiu de seguretat. El vehicle ha sortit del recinte poc després de dos quarts d'una del migdia, transportat per dues grues, completament cobert amb lones, i escortat per una comitiva formada per diversos cotxes patrulla de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com per vehicles de paisà de la policia secreta. L'operatiu s'ha desenvolupat sense incidències i forma part dels preparatius de la visita que el pontífex té previst fer a Catalunya del 9 a l'11 de juny.

L’arribada del vehicle s’emmarca en els treballs logístics previs al viatge papal. Un cop fora de les instal·lacions aeroportuàries, la comitiva s’ha dirigit a un emplaçament que no ha transcendit, on el vehicle serà custodiat i preparat.

En concret, dimarts 9 de juny Lleó XIV farà una volta per la pista d'atletisme de l'Estadi Olímpic de Montjuïc per saludar tot el públic congregat per assistir a l'acte central de la visita del pontífex a Catalunya i que consistirà en una vetlla de pregària en comunitat amb capacitat per a unes 37.000 persones.

L'endemà, dimecres 10 al migdia, el 'papamòbil' recorrerà uns centenars de metres a la muntanya de Montserrat, entre un dels aparcaments d'autobús i l'entrada de la plaça Santa Maria.

Finalment, aquest mateix dia a la tarda, el transport recorrerà un quilòmetre pel centre de Barcelona en el seu trajecte entre el Palau Episcopal i la Sagrada Família. Serà al carrer Rosselló, entre la confluència amb Roger de Llúria i Diagonal i la cantonada amb el carrer Sardenya. Aquest contacte amb la ciutadania coincidirà amb l'acte per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí que es farà a la basílica. 

La visita del pontífex també inclourà una visita a la presó de Brians i una trobada a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, temple administrat per una comunitat de frares de l'Orde dels Agustins, congregació a la qual pertany Lleó XIV.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona desplegaran més de 6.000 policies durant els tres dies que durarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Hi haurà agents d'unitats especialitzades per protegir personalitats, mantenir la seguretat dels espectadors i facilitar la mobilitat.

El centre de coordinació de tots els cossos operatius s'ubicarà a la seu central dels Mossos a Egara. Es muntaran dues pantalles gegants a Glòries i l'Arc de Triomf i l'aproximació als grans actes només es permetrà a les persones amb acreditació i als veïns. 

