El Govern insta les escoles a “replantejar-se” el boicot a les colònies després del preacord de millores salarials
Els impulsors de la campanya Aturem sortides i colònies, a la qual s’han sumat més de 1.200 centres, han fet públic un comunicat demanant el «no» en la consulta docent sobre el preacord
Helena López / Sara González
El Govern creua els dits perquè la consulta dels professors acabi ratificant dijous el preacord per a una pujada salarial i s’encarrili així un conflicte que s’arrossega des de fa més de mig any. Però no només aspira que s’acabin les protestes, encara molt presents als carrers —aquest dimarts un grup de docents ha bloquejat durant quatre hores l’accés a la Casa Batlló durant la vaga convocada a Barcelona per la CGT—, sinó també el boicot a les colònies i a les excursions que més de 1.200 centres educatius han secundat, una qüestió que ha quedat en l’aire després de les maratonianes reunions entre el Departament d’Educació i els sindicats.
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ha recordat que arran del primer acord es van pactar 50 euros per pernoctació, de manera que, si els sindicats majoritaris subscriuen l’ampliació del pacte i els docents l’avalen, donen per fet que també accepten aquesta remuneració per posar fi a aquest pols.
«Esperem que aquests recursos facin replantejar la posició d’aquests centres», ha assegurat quan ha estat preguntada sobre aquesta qüestió durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La consellera confia que el diàleg de l’última setmana pugui servir per revertir la situació i la decisió dels claustres d’aquestes escoles, tenint en compte que es tracta d’activitats «positives» per a l’educació dels alumnes. Tanmateix, setmanes enrere la mateixa portaveu va reconèixer que el Govern no pot forçar els centres a garantir aquest tipus d’activitats.
Els impulsors de la campanya aposten pel «no»
La situació no sembla estar a prop de resoldre’s. D’una banda, els impulsors de la campanya Aturem sortides i colònies han fet públic un comunicat en què consideren el preacord «insuficient en millores laborals, en democràcia als centres, en reducció de la sobrecàrrega i de les ràtios, i en recursos per a la diversitat». Per això aposten pel «no» a la consulta oberta fins aquest dijous, en la qual el professorat ha de ratificar (o no) l’acord signat per USTEC i AAPEP-C, un acord que inclou una millora salarial d’uns 600 euros en quatre anys (sumant-hi l’increment estatal), però que no aborda el conflicte de les colònies, un punt que continua exactament igual que en l’acord del març (contra el qual es van rebel·lar 1.200 centres).
A dos dies del tancament de les votacions, gairebé un 30% dels docents han participat en la consulta (28.605 d’un total de 96.857).
Una qüestió fora del preacord
Andreu Mumbrú, secretari d’acció sindical d’USTEC i una de les figures clau en la negociació del preacord, reconeixia aquest dilluns que la qüestió de les sortides i les colònies havia quedat pendent. El líder sindical assegura que sí que van plantejar a la taula de negociació que hi havia diversos problemes concrets que calia abordar, i un d’aquests eren les sortides i les colònies, «ja que la solució del març no era suficient», però finalment aquesta millora no es va incloure en el preacord.
Això obre, com a mínim, tres escenaris. Un és que els participants de la campanya votin «no» a l’acord, tal com els demanen els seus impulsors, i que aquesta opció acabi imposant-se, ja que 1.200 centres representen moltíssims docents. Un altre és que, encara que guanyi el «sí» a l’acord —a dos dies del tancament de les votacions no és gens clar què passarà—, els centres adherits decideixin mantenir la campanya, ja que en aquest punt concret no hi ha hagut cap avenç respecte del març. I un tercer escenari, el que desitgen les famílies, és que, passi el que passi en la votació, la campanya es retiri, ja que es tractava —o així ho van explicar— d’una mesura per pressionar el Departament perquè reobrís les negociacions, i aquestes ja s’han reobert.
