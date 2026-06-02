El Ministeri de Treball recomana el teletreball durant la visita del Papa a Catalunya
Adverteix de restriccions de mobilitat pels actes del Pontífex
ACN
Madrid
El Ministeri de Treball i Economia Social ha recomanat aquest dimarts prioritzar el teletreball davant les “possibles restriccions de mobilitat” derivades de la visita del Papa a Madrid, Catalunya i les Illes Canàries. L'objectiu, segons el departament de Yolanda Díaz, és “garantir la seguretat” dels treballadors i reduir desplaçaments innecessaris per assegurar el normal funcionament dels serveis durant els actes.
Així, insta empreses i plantilles a planificar amb antelació possibles mesures i recorda que la legislació vigent contempla el treball a distància en situacions que “dificultin” l’accés als centres de treball. Treball subratlla que aquesta modalitat haurà d’aplicar-se en aquells llocs “compatibles” amb el teletreball.
