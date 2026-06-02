El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
L’Arquebisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà per incloure la llengua catalana en aquest esdeveniment
Montse Baraza
El papa Lleó XIV inclourà finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, segons han confirmat a El Periódico fonts eclesials, del grup editorial de Regió7, que avancen que l’arquebisbat de Barcelona, encapçalat pel cardenal Juan José Omella, iniciarà les gestions amb el Vaticà perquè així sigui, de manera que el Pontífex, sensible a la diversitat lingüística, parlarà tant en castellà com en català en els dos moments destacats de la seva presència a la Sagrada Família el dimecres 10 de juny: durant la missa a l’interior del temple i durant la benedicció de la Torre, que tindrà lloc a continuació a l’exterior.
Aquest gir posa fi a la polèmica que s’havia generat en saber-se que Lleó XIV només parlaria en català a la missa però no en la benedicció de la Torre. Els bisbes catalans, encapçalats per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, s’havien mostrat “perplexos” en conèixer la presència limitada de la llengua catalana en la cerimònia que commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, la llengua habitual del qual era precisament el català.
Al llarg d’aquesta jornada, els bisbes, des de Planellas fins al de Girona, Octavi Vilà, han fet sentir la seva veu per reivindicar que el català ha de tenir una presència més gran. “És necessari. Era la llengua de Gaudí”, apuntaven des de l’arquebisbat de Tarragona, que recordaven que qui podia solucionar la polèmica generada en les últimes hores és el cardenal Omella, no la Conferència Episcopal ni el Vaticà. Omella va ser qui va convidar el Papa a Barcelona i el seu arquebisbat és el responsable de l’organització de la visita. “S’aclarirà i s’arreglarà. El Papa parlarà en català en la benedicció de la Torre”, asseguren les fonts consultades.
El bisbe Vilà espera, a més, que en les intervencions d’altres càrrecs de l’Església, com el bisbe de Sant Feliu, l’abat de Montserrat o el mateix arquebisbe de Barcelona, hi hagi una “presència notable” del català.
També el Govern havia demanat a l’Església que inclogués el català en aquesta part de l’acte papal. El Govern de Salvador Illa havia fet gestions perquè el català tingués més pes en les intervencions del papa Lleó XIV a Catalunya i, en concret, durant la benedicció de la torre de Jesús, l’acte de rellevància internacional que ha motivat el viatge del Pontífex a Espanya, després que el predomini del castellà en els actes que oficiarà el Papa hagi generat controvèrsia entre els partits polítics catalans.
Concretament, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, dirigida per Ramon Espadaler, ha estat en converses amb l’Arquebisbat de Barcelona. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que el president de la Generalitat ja va traslladar al Papa, en la seva visita al Vaticà a l’octubre, la importància que tindria la seva visita a Catalunya i que el fet que l’hagi atès ja és “en si mateix” una resposta a l’“atenció i estima” que consideren que el Pontífex ha mostrat, a més d’assegurar que hi ha “sensibilitat” i “receptivitat” cap a la llengua pròpia.
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