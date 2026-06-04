El calvari d’una parella jove per trobar un pis de lloguer que admeti mascotes: “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”
Malgrat tenir ingressos estables i contracte fix, Aicha Tarik i la seva parella fa més d’un any que no aconsegueixen trobar pis a causa dels preus elevats, els requisits exigents i la discriminació per tenir mascotes
Sònia Fuentes
Fa més d’un any que Aicha Tarik Gascón i la seva parella busquen pis. Tots dos treballen, tenen contracte indefinit i ingressos estables: tot allò que, en teoria, hauria de permetre independitzar-se. Però encara no tenen habitatge. Ella té 20 anys i la seva parella 27. Treballen a l’Empordà: ella com a sociosanitària en una residència a Castelló d’Empúries i ell en el sector serveis, a Empuriabrava. Volen fer vida en comú, però no troben cap pis de lloguer. “No busquem luxe. Només volem un lloc on viure”.
La parella no s’ha limitat a buscar a Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Han ampliat la recerca a Figueres, Roses, l’Escala, Ventalló, Vilabertran, Vilafant i altres municipis de la comarca, arribant a plantejar-se desplaçaments de quaranta o cinquanta minuts per anar a treballar. “Ja ens va malament per la gasolina i el desgast del cotxe, però igualment hem buscat per tot arreu”, expliquen.
La barrera de tenir animals
Un dels principals obstacles amb què es troben és tenir dos gossos. Expliquen que moltes portes se’ls tanquen només per aquest motiu. “No volen animals enlloc”, lamenten. Asseguren que s’han ofert a pagar assegurances per cobrir possibles desperfectes o assumir condicions especials, però la resposta sol ser la mateixa. “Per a nosaltres són família. No els abandonarem per trobar un pis”.
Contracte fix i recerca constant
La recerca va començar quan tots dos van aconseguir contracte fix, una condició imprescindible per optar a qualsevol lloguer. Durant mesos van esperar aquell moment pensant que seria definitiu. Des d’aleshores consulten anuncis cada dia: “Durant els descansos de la feina, a la nit, abans d’anar a dormir. Truquem, escrivim, visitem immobiliàries. Sovint, sense ni tan sols arribar a veure el pis”.
La situació és molt frustrant, explica Aicha, perquè “moltes vegades demanes el dia lliure per anar a veure’l i, abans d’arribar, ja t’escriuen dient que està llogat”. La competència és molt alta: qui accepta abans les condicions, encara que siguin abusives, es queda el pis. El principal problema és el preu.
“Quedes per veure’l, demanes el dia lliure i abans d’anar-hi t’escriuen que ja està llogat. Ni el veus”, afegeix Aicha. “És una pena haver de lluitar tant per una cosa tan bàsica com un sostre on viure”, diu la seva parella. “Nosaltres som gent que fem les coses bé: treballem tots dos, tenim estabilitat… no venim a fer res malament”. Asseguren que estan disposats a complir totes les condicions —fiança, avançaments, el que calgui—, però demanen, com a mínim, poder veure el pis.
Espais minúsculs i preus desorbitats
Han arribat a estirar el pressupost fins als 800 euros mensuals, gairebé la meitat dels seus ingressos. Tot i així, les opcions són molt escasses. Recorden especialment un pis anunciat com de dues habitacions i 60 metres quadrats que, en realitat, era un espai minúscul amb escales estretes, sostre baix i unes golfes on no s’hi podia estar dret. “El mateix propietari ens va dir que a l’estiu allà dalt no s’hi podia dormir”, amb un preu de 650 euros al mes.
El perill de les estafes
Altres opcions resulten ser estafes: anuncis massa perfectes, preus raonables i fotos atractives que acaben amb una petició de pagament previ a través de plataformes de reserves turístiques. “Juguen amb la il·lusió de la gent”. Quan finalment apareix un pis viable, arriben els requisits: nòmines dels últims sis mesos, contracte indefinit, ingressos triples respecte al lloguer i diverses fiances, incloses —segons expliquen— comissions d’agència malgrat la normativa. “Si et negues a pagar alguna cosa il·legal, simplement et diuen que ja està llogat”, relaten.
Quan busques pis, ningú vol animals
Sobre els seus gossos, asseguren que són “una part inseparable de la família”. Però en el mercat actual això s’ha convertit en una barrera gairebé definitiva. “Encara que oferim assegurança per cobrir possibles desperfectes, no ens accepten”, expliquen.
Critiquen la contradicció entre el discurs i la realitat: “Ens omplim la boca dient adopta animals, estima els animals… però després, a l’hora de buscar pis, ningú els vol”. Fins i tot expliquen casos en què el tipus de gos és determinant: “Si és petit pot passar… però en el nostre cas, que és una barreja de border collie i mastí, ja ens diuen directament que no”.
El problema de viure a Empuriabrava
A Empuriabrava, on viuen, la majoria d’habitatges són segones residències o allotjaments temporals. “Gairebé no hi ha veïns permanents. Les immobiliàries només fan lloguers turístics o vendes”.
Comprar com a última opció
Davant aquesta situació, i amb menys de trenta anys i pocs estalvis, es plantegen una opció que no formava part dels seus plans: comprar un habitatge i reformar-lo per garantir estabilitat. “No era la meva primera opció amb només vint anys, però sembla l’única”, reconeixen.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”