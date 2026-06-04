Els primers pressupostos d’Illa afronten el primer examen al Parlament de la mà d’ERC i els Comuns
El Govern espera que els comptes superin les esmenes a la totalitat amb la mirada posada a aprovar-los al juliol i garantir-se l’estabilitat fins al final de la legislatura
Sara González
Amb més de mig any de 2026 ja consumit, els primers pressupostos de Salvador Illa afronten aquest dijous el seu primer examen al Parlament amb la perspectiva de poder aprovar-los definitivament al juliol. Es tracta de la tramitació d’uns comptes durant la qual es materialitzarà l’acord amb ERC i els Comuns, que amb el seu suport facilitaran que el Govern pugui disposar d’una eina clau per acabar la legislatura amb més marge de maniobra que fins ara. Una fotografia que arribarà el mateix dia en què el president també estarà pendent del resultat d’una altra votació que pot condicionar els pròxims dies: la dels professors sobre el preacord assolit amb els sindicats majoritaris per desactivar un conflicte que fa mesos que s’arrossega.
El que passi amb els docents no és menor per a un president que busca presumir d’estabilitat tot i governar en minoria. El seu pla és rellançar al setembre el mandat amb uns pressupostos de gairebé 50.000 milions d’euros en vigor que li permetin remuntar la gestió com a distintiu després de mesos de desgast amb la crisi dels trens de Rodalies i de les vagues de mestres. Uns comptes que, a més, posaran fi a tres anys de pròrrogues dels últims que va aconseguir aprovar el seu antecessor, Pere Aragonès, el 2023, i que representen més de 9.000 milions d’euros més que aleshores.
Un calendari a expenses de Junts, PP i Vox
El Govern espera superar sense sobresalts la votació d’aquest dijous al Parlament, en què previsiblement es rebutjaran les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PP i Vox tant als pressupostos com a la llei de mesures fiscals i financeres. Tot i això, caldrà veure si alguns d’aquests partits porten els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que podria dilatar fins a 30 dies l’aprovació definitiva. Aquest dimecres, aquestes formacions ja van intentar posar contra les cordes el president arran dels casos de presumpta corrupció que assetgen el PSOE i de la petició de l’Audiència Nacional d’informació sobre la campanya del PSC el 2024. “El meu partit està lliure de corrupció”, va proclamar Illa, intentant marcar distàncies amb Ferraz i desprendre’s, especialment davant els seus socis, de qualsevol ombra de sospita.
En tot cas, ERC i els Comuns ja li han compromès el seu suport. I amb els 68 vots assegurats per a aquest primer tràmit, Illa donarà per tancats mesos de negociació tortuosa amb els republicans, en què es va convertir en el primer president que va haver de retirar uns pressupostos ja registrats al Parlament per evitar que fracassessin el març passat. Les confiances van quedar severament erosionades, una escletxa que els interlocutors de totes dues parts van aconseguir recosir en 63 dies situant projectes com el de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca per davant de l’exigència de la gestió de l’IRPF, cosa que queda pendent d’acordar amb el Govern central.
El compliment del pactat
A més, aquest primer examen dels pressupostos al Parlament tindrà lloc just l’endemà que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés des de Barcelona que també ell està disposat a salvar la legislatura espanyola arremangant-se per intentar aprovar uns comptes per al 2027. Un repte per al qual està determinat a complir, va subratllar, amb tot el que queda pendent dels pactes amb ERC i Junts. De fet, la continuïtat de Sánchez a la Moncloa està estretament vinculada amb la pau d’Illa, en la mesura que el gruix de mesures acordades en matèria d’autogovern depenen que els socialistes continuïn governant. L’exemple més clar: el model de finançament.
Però al Govern també li tocarà complir amb els Comuns, el pacte amb els quals se sustenta, especialment, en mesures de pes en matèria d’habitatge, com la limitació de la compra especulativa. També la creació d’una direcció general d’habitatge abans de l’estiu i normativa per agilitzar la conversió de baixos i locals comercials en habitatge protegit. Això últim començaran a treballar-ho en una reunió aquest dijous amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. I és que, per més que hagin compromès el seu suport als pressupostos, tant ERC com els Comuns han advertit que no es pot donar per fet que garantiran la majoria al Govern fins al final de la legislatura. Fins ara, la relació triangular ha estat operativa, tot i algun ensurt. El grau de compliment marcarà la resta.
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