Així és el papamòbil de Lleó XIV: té totes les benediccions per entrar a Montserrat
El Pontífex utilitzarà un Mercedes-Benz Classe G 500 de la generació W463, adaptat cerimonialment, per als seus desplaçaments a l'estat
Rafa Sardiña
Lleó XIV ha optat per una solució cridanera per a la seva visita a l'estat deixar a Roma el seu papamòbil elèctric i desplaçar-se amb un Mercedes-Benz Classe G 500 de la generació W463, el mateix model que ja va utilitzar Benet XVI en la seva etapa com a Pontífex. El vehicle, de carrosseria curta i descapotable, ha estat enviat a Espanya en un operatiu especial de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai juntament amb la Policia Nacional.
Malgrat la imatge moderna del papamòbil elèctric, el Pontífex utilitzarà també aquest totterreny clàssic, equipat amb motor V8 i adaptat per a ús cerimonial, en els desplaçaments previstos durant la seva estada a Montserrat, Madrid i Barcelona, entre d'altres. El model manté la tradició del Classe G com a vehicle papal per la seva robustesa, seguretat i capacitat per circular a molt baixa velocitat en actes públics multitudinaris.
El papamòbil arriba als 100 km/h en només cinc segons
- 100% elèctric
- Més de 450 km d’autonomia
- Acceleració de 0 a 100 km/h en menys de cinc segons
- Bateria de 116 kWh
- Sistema de protecció reforçat davant d’atemptats
La “tradició Mercedes” del papamòbil
El Mercedes Classe G s’ha convertit en un dels vehicles més emblemàtics del papamòbil modern. La seva robustesa, fiabilitat i capacitat per desplaçar-se a molt baixa velocitat l’han fet ideal per als desplaçaments públics del Pontífex. Des de versions anteriors del W463 fins a les adaptacions actuals, la Santa Seu ha mantingut una relació amb aquest model, incorporant modificacions de seguretat com cabines blindades, seients centrals elevats i configuracions descapotables. Aquesta tradició ha conviscut amb l’evolució cap a versions elèctriques del papamòbil.
Un “búnquer sobre rodes” després de l’atemptat contra Joan Pau II
Després de l’atemptat contra Joan Pau II el 1981, el papamòbil es va redissenyar per augmentar la seguretat. S’hi van incorporar cristalls blindats i estructures tancades, transformant-lo en un autèntic “búnquer sobre rodes” per protegir el Pontífex. Durant una visita de Joan Pau II a Espanya, es va adaptar un Seat Panda com a vehicle de suport per a desplaçaments concrets. Va ser una solució a “marxes forçades” amb la qual es va aconseguir una solució puntual.
El papamòbil més segur es va construir a Linares (Jaén)
El papamòbil construït a Linares sobre la base d’un Land Rover Santana 109. Va incorporar tecnologia puntera per a l’època, amb una estructura reforçada i una part posterior blindada per garantir la seguretat del Pontífex. Aquest vehicle històric està exposat actualment al Museu del Vaticà.
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