Milers de docents s'uneixen al centre de Barcelona per manifestar-se contra el pacte d'Educació i alguns sindicats
Manifestants procedents de diverses columnes de l'àrea metropolitana es troben en el marc de la vaga a tot Catalunya
ACN
Milers de docents procedents de diverses columnes s'han unit a l'Arc de Triomf de Barcelona per manifestar-se fins al parc de la Ciutadella en el marc de la vaga educativa de tot Catalunya. Darrere de la gran pancarta de la capçalera, 'Ha guanyat la dignitat educativa', s'han concentrat els manifestants amb crits de 'Niubó indecent, fes tu de docent', 'Amunt els salaris i avall les ràtios' o 'Menys burocràcia i més democràcia'. També s'han vist pancartes com 'Sense recursos, la inclusió és com el Titanic' o 'Si no reaccioneu, més ens queixarem'.
Manifestants procedents del Vallès Occidental, l'Oriental i el Maresme s'han desplaçat fins a la capital catalana en bicicleta, tren o caminant. Els del Baix Llobregat han tallat la Ronda Litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca, on s'han unit amb una de les columnes de Barcelona que prèviament havia ocupat la seu dels serveis territorials d'Educació al Barcelonès. Des d'allà han anat fins a prop de l'Estació de França. Una tercera columna ha sortit de la plaça Espanya i s'ha manifestat pel centre de la ciutat.
La unió de tot plegat s’ha traduït amb 90.000 persones, segons USTEC i CGT, desfilant per l’avinguda Lluís Companys en direcció al Parlament, mentre que l’Ajuntament de Barcelona ho ha xifrat en 15.200. La comitiva amb, crides contra Niubó i el PSC, ha arribat als voltants de la cambra catalana i els representants sindicals, i membres de les assemblees territorials, ha exigit millores per dur a terme la seva feina.
En el torn de la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, s’han sentit xiulets i ella mateixa ha reconegut que “no és un paper fàcil el que tinc damunt l’escenari”. Tot seguit, la resta de sindicalistes han pujat a l’escenari i han envoltat Segura com a mostra de suport unitari. Segura ha volgut deixar clar que “en cap moment” hagués signat el preacord, quan el 65,1% de la docència ho va rebutjar.
“Ens agradaria molt crear aquestes sinèrgies tant necessàries”, ha afirmat i ha carregat contra CCOO i UGT. “La situació s’ha de resoldre escoltant la veu del col·lectiu”, ha defensat davant crits i més xiulets cap a la portaveu. Pel que fa a la resta, tant des de la Intersindical com COS s’ha recordat que el 9 de juny es torna a la vaga, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV. En aquest sentit, la secretària general d’Ensenyament de la CGT, Laura Gené, ha convidat a “bloquejar” la cita. Alhora, ha apuntat que el 20 de juny hi ha assemblea educativa i ha assegurat que és per preparar una “tardor calenta”.
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