Els docents tornen a la vaga aquest divendres a tot Catalunya després del rebuig al preacord amb Educació
USTEC crida a secundar l'aturada i a participar en la manifestació unitària a Barcelona
ACN
Els docents tornen a la vaga aquest divendres a tot Catalunya després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La convocatòria té el suport d'USTEC, CGT i la Intersindical, però no de Professors de Secundària que l'ha desconvocat després que els seus afiliats hagin validat el preacord. En canvi, en la consulta organitzada per USTEC, la Intersindical i la CGT el 'no' s'ha imposat amb un 65,1% dels vots i un 61,11% de participació. Amb aquest escenari, USTEC ha fet una crida a secundar l'aturada i a participar en la manifestació unitària convocada per aquest migdia a Barcelona.
La vaga d'aquest divendres és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. En el seu conjunt, serà el 17è dia d'aturada, tenint en compte les territorials i les de la Plataforma 0-3. El nou cicle de vagues el van convocar USTEC, CGT i la Intersindical, però USTEC va suspendre les convocatòries de dilluns a dijous d'aquesta setmana mentre es feia la consulta sobre el preacord. Ara, amb el rebuig al pacte, ha decidit mantenir la convocatòria de vaga. Amb la d'aquest divendres es tanca el cicle de vagues convocat, però el rebuig al preacord obre l'escenari de noves mobilitzacions a partir de la setmana vinent.
Aquest nou cicle de vagues va començar el dijous 7 de maig, amb la primera aturada de les escoles bressol, el 12 de maig va tenir lloc la primera d'abast català i el 27 la segona. La del 12 de maig va tenir un seguiment del 34,77% i la del 27 un 28,74%, segons xifres del Departament d'Educació.
Les mobilitzacions van sorgir després que el Departament d'Educació arribés a un acord amb CCOO i UGT al març. Els altres tres membres de la mesa sectorial -USTEC, Professors de Secundària i CGT- no el van signar en considerar-lo insuficient i van tirar endavant les vagues, juntament amb la Intersindical.
Les vagues s'han anat desenvolupant en paral·lel a la negociació entre els no signants i Educació. Aquesta negociació va acabar divendres passat amb un preacord signat per USTEC, Professors de Secundària, CCOO i UGT -CGT va sortir de la negociació poc abans de la firma-. Tot i això, USTEC va impulsar una consulta amb la CGT i la Intersindical abans de decidir si signava definitivament el text. La pregunta que incloïa era: "Acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig?". Tenien dues opcions, respondre 'Sí' o 'No, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs'. La consulta es va tancar aquest dijous al migdia: el 'no' ha recollit 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total, i el 'sí' 21.184 vots, un 34,9%. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació.
El preacord inclou un nou complement de 50 euros el 2026, que acabarà sent de 173 el 2029. També incorpora la convocatòria de 5.000 càtedres en dos anys, el compromís d'aplicar l'increment del 30% del complement específic en tres anys i la concreció d'unes 6.400 dotacions per a la inclusiva a quatre anys.
Més enllà de la vaga d'aquest divendres, USTEC defensa que cal continuar les mobilitzacions, però que cal concretar amb la resta de sindicats com fer-ho. USTEC havia dit que, en cas de victòria del 'no', caldria plantejar una vaga indefinida per incrementar la pressió al departament i millorar el preacord. Però no volen imposar cap fórmula que altres sindicats -com CGT- no vegin viable ara.
De moment, aquest divendres les mobilitzacions se centralitzaran a Barcelona, primer amb tres columnes que sortiran des de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 hores i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació.
El Govern manté el "compromís" de desplegar l'acord
Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, va expressar aquest dijous el "compromís" del Govern a desplegar el preacord, tot i el rebuig dels docents. La consellera va demanar "responsabilitat" a tota la comunitat educativa i va considerar que calia que les organitzacions sindicals fessin una "reflexió profunda" sobre l'escenari que s'ha obert. Per conèixer la valoració de cada organització, ha convocat aquest divendres els quatre signants del preacord, però USTEC ja ha anunciat que no hi anirà per la vaga i ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent.
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