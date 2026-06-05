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Illa acompanyarà el Papa en tots els actes centrals a Catalunya

El president exercirà d’amfitrió de la visita del pontífex a Barcelona i Montserrat

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat de Catalunya

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat de Catalunya / El Periódico

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ACN

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, destinarà gran part de la seva agenda dels propers dies a acompanyar el Papa Lleó XIV. I ho farà tant a Catalunya com a Madrid. Així, Illa assistirà aquest dissabte a la recepció que el Papa oferirà al Palau Real de Madrid amb autoritats i representants de la societat civil, i dilluns serà també a la trobada al Congrés dels Diputats. Quan dimarts Lleó XIV arribi a Catalunya, el president l’acompanyarà a la totalitat d’actes, a excepció d’una oració a la Catedral. Illa, doncs, exercirà d’amfitrió del pontífex durant tota la seva estada, acompanyant-lo a tots els actes principals i estant al seu costat tant en esdeveniments grans com en altres més petits.

Quan el Papa aterri a Catalunya el proper dimarts, el president ja estarà a peu de l’avió per donar-li la benvinguda en la seva arribada a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Al vespre, Illa també assistirà a la Vigília d’Oració a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. L’únic acte de la visita a Catalunya al que el president no assistirà serà l’oració de l’Hora Mitjana a la Catedral, que es farà el mateix dimarts.

Al matí de dimecres, Salvador Illa acompanyarà Lleó XIV a la visita al Centre Penitenciari Brians 1 i després es desplaçarà a l’Abadia de Montserrat, on assistirà a l’Oració del Sant Rosari que presidirà el Papa. A la tarda, assistirà a la visita a l’església de Sant Agustí de Barcelona i a continuació anirà a la Sagrada Família, on se celebrarà una missa i la inauguració de la Torre de Jesucrist. El president hi serà present i, a més, serà l’encarregat de rebre les autoritats assistents.

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Per últim, el president acomiadarà el Papa a l’Aeroport del Prat dijous, just abans d’agafar el vol cap a les Canàries, on continuarà la seva visita a l’Estat espanyol.

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