Illa acompanyarà el Papa en tots els actes centrals a Catalunya
El president exercirà d’amfitrió de la visita del pontífex a Barcelona i Montserrat
ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, destinarà gran part de la seva agenda dels propers dies a acompanyar el Papa Lleó XIV. I ho farà tant a Catalunya com a Madrid. Així, Illa assistirà aquest dissabte a la recepció que el Papa oferirà al Palau Real de Madrid amb autoritats i representants de la societat civil, i dilluns serà també a la trobada al Congrés dels Diputats. Quan dimarts Lleó XIV arribi a Catalunya, el president l’acompanyarà a la totalitat d’actes, a excepció d’una oració a la Catedral. Illa, doncs, exercirà d’amfitrió del pontífex durant tota la seva estada, acompanyant-lo a tots els actes principals i estant al seu costat tant en esdeveniments grans com en altres més petits.
Quan el Papa aterri a Catalunya el proper dimarts, el president ja estarà a peu de l’avió per donar-li la benvinguda en la seva arribada a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Al vespre, Illa també assistirà a la Vigília d’Oració a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. L’únic acte de la visita a Catalunya al que el president no assistirà serà l’oració de l’Hora Mitjana a la Catedral, que es farà el mateix dimarts.
Al matí de dimecres, Salvador Illa acompanyarà Lleó XIV a la visita al Centre Penitenciari Brians 1 i després es desplaçarà a l’Abadia de Montserrat, on assistirà a l’Oració del Sant Rosari que presidirà el Papa. A la tarda, assistirà a la visita a l’església de Sant Agustí de Barcelona i a continuació anirà a la Sagrada Família, on se celebrarà una missa i la inauguració de la Torre de Jesucrist. El president hi serà present i, a més, serà l’encarregat de rebre les autoritats assistents.
Per últim, el president acomiadarà el Papa a l’Aeroport del Prat dijous, just abans d’agafar el vol cap a les Canàries, on continuarà la seva visita a l’Estat espanyol.
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