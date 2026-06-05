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Rufián anuncia un acte amb Mònica Oltra a València per reforçar la unitat de l’esquerra

ERC compartirà escenari amb l’exvicepresidenta valenciana en un acte el 19 de juny al parc de Capçalera

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. / ACN

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ACN

Madrid

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, participarà en un acte conjunt amb l’exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mònica Oltra el pròxim 19 de juny a València. La trobada, que se celebrarà al parc de Capçalera, s’emmarca en la sèrie d’esdeveniments impulsats pel republicà amb diferents referents de l’espai progressista per reivindicar la unitat de l’esquerra davant l’avenç de la dreta. Oltra, que va abandonar la primera línia política el 2022, ha anat reapareixent en actes públics en els últims mesos per a presentar-se a l’alcaldia en 2027. Per la seva banda, Rufián ha fet ja actes amb Podem o Más Madrid.

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