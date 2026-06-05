Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
L'episodi de precipitacions d'aquest dijous han deixat més d'una quarantena d'avisos a la Catalunya central
ACN
Els Bombers de la Generalitat han atès 46 trucades relacionades amb l'episodi de pluges d'aquest dijous a la Catalunya central. A causa de les precipitacions, el cos d'emergència va haver de rescatar el conductor d'un vehicle que havia quedat atrapat per l'aigua a Sallent a causa d'una crescuda sobtada del riu mentre conduïa a la zona del Camí del Guix. Al Berguedà, la crescuda dels rius es va emportar per davant un pont a la riera de Merlès.
D'altra banda, la circulació de l'R3 va quedar interrompuda dijous a la tarda per la caiguda d'un arbre a la zona de vies i un comboi hi va xocar sense causar ferits. A causa d'aquest succés la línia es troba tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. S'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà - la Tor de Querol. Els passatgers poden arribar fins Fabra i Puig fent ús de l’R4 i també es manté la circulació en el tram entre la Garriga i Sant Quirze de Besora.
La majoria de serveis que han atès els Bombers estan relacionats amb arbres caiguts i inundacions. Precisament, el Llobregat ha deixat una imatge poc habitual aquest mati. El cabal del riu ha crescut a causa de la pluja. Tambe, aigües avall de l'embassament de la Baells, hi ha imatges molt poc habituals de salts d'aigua amb l'aigua bullent. Les precipitacions van deixar ahir registres que sobrepassaven els 100 l/m2 en alguns punts del Berguedà.
En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat de pluges intenses de més de 20l/m² en 30 minuts al Montsià i possiblement al Baix Ebre durant les properes dues hores.
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