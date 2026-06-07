Presidenta de la Federació de Catifaires: "Les catifes de Corpus creen art i comunitat entre els veïns"
Vicenta Pallarès anima els municipis a sumar-se a l'entitat, que ofereix recursos i formació per aprendre aquesta tècnica
Vicenta Pallarès és la presidenta de la Federació Catalana de Catifaires, que agrupa les diferents entitats que mantenen viva aquesta tradició vinculada a la festa de Corpus. Pallarès explica que la declaració de les catifes florals com a art efímer, l'any 2012, va marcar un punt d'inflexió en el reconeixement d'aquesta pràctica.
Quin és l'origen de les catifes florals?
Les catifes de flors estan estretament lligades a la tradició del Corpus i tenen uns set-cents anys d'història. A la Barcelona medieval, quan plovia i els carrers quedaven enfangats, s'escampava vegetació a terra perquè la processó pogués passar sense embrutar-se. La processó recorria els carrers dels gremis i dels artesans, i aquests van començar a dibuixar davant dels seus tallers els seus símbols o emblemes amb flors. Aquells primers dibuixos van l'origen de les primeres catifes florals a Catalunya.
És una tradició que ha agafat embranzida en els últims anys?
Sí, especialment a partir del 2012. Aquell any es va celebrar un congrés de catifaires on el comitè científic va reconèixer les catifes florals com un art efímer. Aquest fet ens va donar una gran empenta i va obrir una nova etapa. Vam crear una comissió de treball, vam començar a formar-nos més i a participar en congressos internacionals. Ara mateix vivim un moment excepcional. Si fa vint anys ens haguessin dit que arribaríem a fer les obres que fem avui, no ens ho hauríem cregut. Ha estat un camí extraordinari, construït des del voluntariat i la il·lusió de molta gent.
Quina presència tenen les catifes als pobles de Catalunya?
En els últims quinze anys, molts municipis han recuperat aquesta tradició. Tot i això, encara ens costa créixer com a federació perquè moltes catifes es fan des de les parròquies i no hi ha una estructura associativa estable. Normalment, els preparatius comencen unes dues setmanes abans de Corpus, però l'endemà de la festa tot s'acaba i moltes vegades no es consoliden grups o entitats. Malgrat això, calculem que més del 60% dels pobles de Catalunya fan alguna catifa floral per Corpus. És una gran riquesa cultural i ens agradaria que estigués més organitzada.
La majoria d'aquestes iniciatives depenen del voluntariat?
Sí, en molts llocs són les persones vinculades a la parròquia qui ho organitzen, tot i que també hi ha pobles on és l'ajuntament qui n'assumeix la coordinació. Actualment la federació compta amb disset entitats associades, però ens agradaria que se n'hi afegissin moltes més. Sempre fem una crida als pobles perquè s'incorporin a la federació.
Quina tècnica es promou des de la federació a l'hora de fer les catifes?
Nosaltres apostem per la tècnica mixta que combina la flor amb l'encenall tenyit. També treballem amb serradures, sorres i, evidentment, amb tota mena de flors, de les quals aprofitem absolutament tot, des de la tija fins a l'última fulla. Ara estem preparant una gran catifa a la Sagrada Família per la visita del Papa que tindrà quinze textures diferents i trenta-dos colors.
És un art que necessita la força del col·lectiu?
Sens dubte. Les catifes de Corpus són una expressió artística que només es pot entendre des del voluntariat i la feina compartida. Per a la catifa especial que estem preparant amb motiu de la visita del Papa s'hi han implicat persones vingudes de tot el territori. I això és el més bonic d'aquest art: no només crea una obra efímera, sinó que crea vincles entre les persones. Fa comunitat i també fa país.
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