El primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat lamenta que el Papa només es reuneixi amb víctimes de "perfil baix"
Miguel Hurtado simula trobar-se amb Lleó XIV i utilitza la seva foto per explicar "el mal que fa" la visita al Monestir
Sara Soteras (ACN)
El primer denunciant d'abusos sexuals a l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat aquest diumenge que el papa Lleó XIV només es reuneixi amb víctimes de "perfil baix" durant la seva visita a l'Estat. Així ho ha reivindicat a l'ACN davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid, que ha visitat aquesta tarda el pontífex. Hurtado ha retret no haver rebut "cap resposta" després de demanar fa un mes mantenir una trobada amb el cap de l'Església. L'activista ha simulat reunir-se amb Lleó XIV i ha explicat davant d'una fotografia seva "el mal que fa" la visita prevista al Monestir. Hurtado creu que si, durant el viatge a Catalunya, el Papa no es compromet a "reparar totes les víctimes" de Montserrat, hi haurà una "taca negra al seu expedient".
Evitar preguntes "incòmodes"
"Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix i estan tractant el seu trauma en privat, però no parlar amb activistes que tenim un perfil públic", ha retret Hurtado. A parer seu, el Papa vol "evitar preguntes incòmodes" que poden fer perfils com el seu.
Si hagués pogut trobar-se amb Lleó XIV tal com va demanar fa un mes en una carta, Hurtado ha assegurat que li hauria preguntat per què ha decidit anar a "l'escena del crim" de l'Abadia de Montserrat, que ha descrit com a "zona zero de la pederàstia clerical".
Reunió fictícia amb Lleó XIV
Com a també portaveu de la plataforma Reparación Integral Ya, Hurtado ha representat davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid una simulació de trobada amb el Papa. Per a fer-ho, ha emprat una fotografia del pontífex i li ha dirigit les paraules que li hagués agradat traslladar-li, en cas d'haver tingut l'oportunitat.
"Li he pogut explicar com a víctima per què fa tant de mal que vagi a Montserrat sense reunir-se amb les víctimes i sense reparar", ha descrit a l'ACN. Hurtado ha acabat la reunió simulada agraint-li haver-lo rebut.
A l'espera d'una resposta
Després d'aquest acte de crida pública, Hurtado creu que Catalunya "no entendria" que el Papa no donés cap resposta, sigui abans o durant l'acte al Monestir.
Per a Hurtado, si en el viatge a Catalunya el Papa no es compromet a "reparar totes les víctimes" de Montserrat, hi haurà una "taca negra al seu expedient".
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