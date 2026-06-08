Montserrat transmet "tranquil·litat" als alumnes perquè els actes del Papa no coincideixen amb l'accés a les PAU
La consellera assegura que tampoc tenen constància que les protestes de docents hagin d'entorpir les proves
ACN
La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha transmès un missatge de "tranquil·litat" als estudiants que aquest dimarts comencen les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) perquè els horaris d'accés i inici de les proves no coincideixen amb els actes previstos del Papa a Barcelona. En declaracions a SERCat, ha afegit que tampoc tenen constància que les protestes dels docents, que han convocat una nova vaga, hagin d'entorpir la realització de les proves. Montserrat ha explicat que han estat gairebé dos mesos treballant amb el Departament d'Interior "per evitar al màxim qualsevol coincidència". De fet, ha insistit que, tot i que el risc zero "no existeix", d'entrada "no hi ha cap coincidència d'horaris".
La consellera ha apuntat també que en 40 anys de les PAU "han passat moltes coses", i tot i que no havia coincidit mai amb una visita del Papa, ha insistit a enviar un missatge de "serenor".
Montserrat ha recordat també que ja existeix un procediment a través del qual un estudiant pot justificar un retard, i que permet que els alumnes puguin començar l'examen amb una hora de marge. Per això, ha explicat que no s'ha fet un procediment explícit per aquesta ocasió.
D'altra banda, ha afirmat que no tenen constància directa ni els han arribat queixes que relacionin les vagues dels docents amb una menor preparació de les PAU. "No ens ha arribat informació d'un neguit extraordinari", ha dit.
També sobre algunes mesures de pressió anunciades per alguns docents, ha asseverat que no tenen constància que no hi hagi prou correctors per a les proves. Montserrat ha detallat que es va fer la convocatòria entre finals de febrer i març i que, en principi, n'hi ha prou, més enllà que en algunes matèries -llengües- ja s'han hagut de reforçar en altres convocatòries.
Noves tecnologies i noves tipologies d'exàmens
Per primer cop, en aquesta convocatòria hi haurà detectors de dispositius digitals en el marc d'una prova pilot. Montserrat ha defensat que és una bona mesura dissuasiva. Per últim, ha explicat que des de la conselleria s'està treballant sobre l'impacte de la intel·ligència artificial (IA) i les noves formes de fer exàmens. En aquest sentit, ha dit que han creat un grup de treball i que estan en contacte amb universitats de fora d'Espanya que han impulsat per exemple proves orals. Sobre això, ha plantejat la possibilitat d'anar cap a un "model híbrid", que no es desplegaria aquesta legislatura.
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