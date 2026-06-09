Fidels i curiosos s'apleguen per donar la benvinguda a Lleó XIV a Barcelona: "És un Papa proper i humil amb la gent"
Centenars de persones s’apleguen davant la catedral a l'espera del primer acte públic del pontífex a Catalunya
Nico Tomás / Àlex Recolons (ACN)
Centenars de fidels, curiosos i turistes s’han aplegat aquest dimarts al matí al voltant de la catedral de Barcelona a l'espera de poder donar la benvinguda al papa Lleó XIV, que inicia una intensa agenda de 48 hores a Catalunya que el durà fins a la muntanya de Montserrat i la Sagrada Família. "És un Papa molt simpàtic, molt proper i molt humil, sobretot amb la gent i amb la caritat", assegura la Gisela, una jove de 22 anys que hi ha anat des de Tordera. També intentarà accedir a l'Estadi Lluís Companys aquesta tarda. Per la seva part, les monges Sor Marita i Sor Consuelo, originàries de Chiclayo (Perú), diòcesi on va ser bisbe Robert Prevost, destaquen la seva "confiança i serenitat" que els transmet el nou pontífex.
A les 10.00, més de tres hores abans de l’arribada prevista del Papa, ja s’aplegaven un centenar de persones a la plaça de la catedral de Barcelona, una presència que ha anat augmentant progressivament amb el transcurs del matí. S’hi han congregat persones de totes les edats, alguns amb banderes vaticanes a l’esquena, altres amb mocadors blaus lligats al coll amb el lema del viatge apostòlic, ‘Alça la mirada’. La benvinguda a Lleó XIV s’han desenvolupat en un ambient festiu, amb joves cridant “aquesta és la joventut del Papa” o “Papa León, te queremos un montón”.
De l'aeroport del Prat, on serà rebut pel president Salvador Illa, el pontífex anirà directe a la catedral, on serà rebut pel cardenal arquebisbe Joan Josep Omella i el degà de la catedral, que li mostrarà la creu i l'aigua beneïda per a l'aspersió. El pontífex oficiarà la pregària de l'anomenada 'hora mitjana', una oració de la Litúrgia de les Hores. El sant pare farà una homilia i una benedicció.
La Mercè ha vingut ben d'hora des de Sant Cugat i s'ha posat a primera fila de les tanques instal·lades davant la catedral. "Avui no hi podia faltar, venint el Sant Pare. És una cosa molt gran per a Catalunya sobretot, i per a Espanya", assegura. Pel que fa a la figura de Prevost, el veu "fantàstic, amb un tarannà molt bo", especialment amb els joves. "Cada cop més joves van a missa. Ho ignorem, però ens estan donant una bona lliçó", rebla.
També han vingut des de Sant Cugat la Maria i la Martina, amigues de 15 anys, que destaquen la "il·lusió" i "alegria" que els fa la visita del Papa a Catalunya. "El veig com que pren molt la iniciativa i que està fent molts esforços també per a ser més proper a la gent", defensa la Maria.
També ha arribat de fora de la capital la Gisela, una noia de 22 anys de Tordera, que hi ha anat acompanyada de la seva mare. "Som molt creients i ens fa molta il·lusió veure'l. El veiem molt simpàtic, molt proper i molt humil", admet la Gisela, que veu "important" que Lleó XIV faci servir el català: "Aquest gest cap a la nostra llengua seria tot un plaer".
Sor Marita i Sor Consuelo són monges de clausura de la comunitat de Barcelona, tot i que remarquen que són originàries de la mateixa diòcesi on el Papa va ser bisbe al Perú. "Ens transmet confiança, serenitat i intentem aprendre el màxim possible de les seves paraules. I molta vida", subratllen. Les religioses veuen amb bons ulls els discursos que ja ha pronunciat en la seva estada a Madrid: "Són preciosos, tots ells, per a escoltar-los, llegir-los, meditar-los i interioritzar-los. Transmet molt amb cada paraula, amb cada gest, amb cada acció".
La Rocío, de 13 anys, és una de les moltes joves alumnes d'escoles religioses de Barcelona que han peregrinat fins a davant la catedral. "Vull veure el Papa, perquè és una experiència. Em transmet sinceritat, que diu les coses per fer un país més bo", assegura la jove. I conclou: "Ens diu que hem de millorar la societat, que hem de protegir-nos i respectar-nos més".
Agenda intensa de 48 hores
L’agenda del papa Lleó XIV a Barcelona aquest dimarts continuarà aquest vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la muntanya de Montjuïc, on hi haurà l'acte amb més assistents del viatge a Catalunya, més de 40.000. La segona jornada, aquest dimecres, començarà amb la visita a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires; a la muntanya de Montserrat; a l’església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, i culminarà a la Sagrada Família, per a la inauguració i benedicció de la torre de Jesucrist.
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